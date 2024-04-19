Около 20 тыс. пострадавших от паводков казахстанцев вернулись домой

Фото: МЧС РК

С начала паводка спасено и эвакуировано 118 180 человек, из них 44 254 ребенка.

Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 715 человек. В эвакопунктах остаются 8 821 человек, из них 3 885 детей. Отведена вода из 4 370 жилых домов и 2 737 дворовых территорий.

«Откачано свыше 10 млн кубометров талой воды, проведена укладка 3,4 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. Остаются подтопленными 5 989 частных жилых домов и 1 091 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях», - сказала на брифинге в СЦК официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева.

Психологами центра медицины катастроф МЧС выполняется круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон «горячей линии» поступило порядка 2 тыс. звонков.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 137 человек и 4 642 единиц техники, 858 водооткачивающих средств, 341 плавательных средств, 12 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры.