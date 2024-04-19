Около 20 тыс. пострадавших от паводков казахстанцев вернулись домой

Паводки
140

Психологи ведут круглосуточное дежурство для оказания экстренной помощи жителям паводкоопасных регионов, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

С начала паводка спасено и эвакуировано 118 180 человек, из них 44 254 ребенка.

Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 715 человек. В эвакопунктах остаются 8 821 человек, из них 3 885 детей. Отведена вода из 4 370 жилых домов и 2 737 дворовых территорий.

«Откачано свыше 10 млн кубометров талой воды, проведена укладка 3,4 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. Остаются подтопленными 5 989 частных жилых домов и 1 091 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях», - сказала на брифинге в СЦК официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева.

Психологами центра медицины катастроф МЧС выполняется круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон «горячей линии» поступило порядка 2 тыс. звонков.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 137 человек и 4 642 единиц техники, 858 водооткачивающих средств, 341 плавательных средств, 12 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры.

#паводки #эвакуация #спасательные работы

Популярное

Все
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Краснокнижную птицу, упавшую с неба под Костанаем, выпустили на волю
Столетняя фронтовичка готовится встретить 9 мая
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
В столице представили лучшие автомобили, запчасти, комплектующие 400 компаний из 20 стран мира
Большую воду первыми приняли дачи в поймах рек
Железные герои дарят живое участие
Весенний автосезон: об амбициях, удобстве и пользе альтернативного транспорта
На Чаганском гидроузле ведутся работы по усилению шандоров
Сделки с недвижимостью следует проверять – эксперт
Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области
Отвоевать ребенка у смартфона можно с помощью воды
Как купеческий особняк из кадастра исчез
Казахский надо сделать модным – преподаватель
Знание казахского языка помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома
Народная инициатива легла в основу создания музея хлопководства
Эвакуированных переселили в общежития в Актюбинской области
В Астане проходит показ раритетных костюмов, в которых выступали казахстанские чемпионы
В Актобе представителей банков призвали выйти в народ
Кто возьмет миллион?
Целина: как это было
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Военные билеты перевели в цифровой формат
Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки
Йога, шахматы, вокал: как работают центры для пожилых людей в Астане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Казахстанцы продолжают получать компенсацию за ущерб от пав…
Мешки с песком воровали в Атырау
Больница возобновила работу в пострадавшем от наводнения Ку…
В Актобе представителей банков призвали выйти в народ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]