С 23 июня по всей стране стартовала информационно-разъяснительная неделя «Закон и Порядок», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В рамках этой общереспубликанской кампании сотрудники прокуратуры, полиции, антикоррупционной службы, органов финансового мониторинга совместно с акиматами организовали приемы граждан.

Они проходят в крупных торговых центрах и ЦОНах.

Основная цель акции – оказание юридических консультаций, помощь в разъяснении законодательства и порядка получения государственных услуг, а также выявление системных проблем.

За первые два дня акции сотрудники правоохранительных органов приняли около 8 тысяч граждан. Обращения касались самых разных тем: земельные отношения, обеспечение жильем, безопасность детей, защита прав предпринимателей, социальные выплаты и другие актуальные вопросы.

Эта акция является частью работы по разъяснению принципов «Закона и Порядка». Важно, чтобы каждый знал: государство не только требует соблюдения закона, но и помогает защищать права граждан.