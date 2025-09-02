Около 90 тысяч таксистов, курьеров и других работников интегрировали в соцсистему

Общество
117

В Казахстане успешно проходит процесс формализации так называемой платформенной занятости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день 87 тыс. человек, работающих через онлайн-платформы (курьеры, водители такси и др.), интегрированы в систему социального обеспечения.

"Это стало возможным благодаря внедрению нового налогового режима и законодательных норм. За 2024-2025 годы работники внесли в бюджет более 2,5 млрд тенге социальных платежей, что теперь обеспечивает им право на государственные выплаты. Этот шаг является частью большой работы по совершенствованию трудового законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Ранее сообщалось, что в 2024 году были снижены до 1%  размеры ставок социальных платежей для граждан, осуществляющих трудовую деятельность через интернет-платформы.

#водители #курьеры #соцсистема

Популярное

Все
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Президент: «Капитаны китайского бизнеса смогут найти в Казахстане надежных партнеров»
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Токаев: «Поддерживаем инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ»
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауской области
Открылась четвёртая сессия Парламента VIII созыва
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Более тысячи человек погибли из-за оползня в Судане
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Бельгия готова признать Палестину на сессии ГА ООН в сентябре
Токаев принял председателя Совета директоров Huawei Technologies Co. LTD
Совместные проекты в нефтегазовой сфере обсудил Токаев с главой совета директоров CNPC
Более 30 человек погибли из-за наводнений в Пакистане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Стали ездить по правилам
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Свобода возможна лишь в правовом поле
Оперу «Хан Султан. Алтын Орда» впервые покажут в Татарстане
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Реализация Послания Президента: системные меры и результаты…
Реализация Послания Президента: соцподдержка переходит от з…
Свыше 90% казахстанской молодежи доверяет Президенту – соцо…
«30 добрых дел» — мечты детей сбываются в небе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]