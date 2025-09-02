В Казахстане успешно проходит процесс формализации так называемой платформенной занятости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день 87 тыс. человек, работающих через онлайн-платформы (курьеры, водители такси и др.), интегрированы в систему социального обеспечения.

"Это стало возможным благодаря внедрению нового налогового режима и законодательных норм. За 2024-2025 годы работники внесли в бюджет более 2,5 млрд тенге социальных платежей, что теперь обеспечивает им право на государственные выплаты. Этот шаг является частью большой работы по совершенствованию трудового законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Ранее сообщалось, что в 2024 году были снижены до 1% размеры ставок социальных платежей для граждан, осуществляющих трудовую деятельность через интернет-платформы.