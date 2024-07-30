Олимпиада в Париже: соревнования по триатлону могут отменить

Анализы воды из Сены не соответствуют нормам для проведения состязаний

Фото: пресс-служба НОК РК

Олимпийские игры во Франции рискуют недосчитаться соревнований по триатлону. Об этом заявили в Международном союзе триатлона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Накануне, Международный союз триатлона совместно с медицинскими делегатами взяли пробу воды в реке Сене, протекающей в Париже, и остались не довольны результатом.

«Сегодняшние анализы из Сены показали уровень качества воды, который не обеспечивал достаточных гарантий для проведения мероприятия. Мы вновь заявляем, что нашим приоритетом является здоровье спортсменов», - говорится в заявлении организации.

Мужской триатлон был запланирован на сегодня, 30 июля. Состязания теперь должны пройти завтра, 31 июля.

Соревнования по триатлону среди женщин перенесены с 31 июля на 1 августа.

Отмечается, что организаторы уже дважды отменили тренировочные заплывы триатлонистов. При этом, если анализы воды не будут соответствовать нормам, то соревнования могут быть отменены или проведены в другом месте.

На очистку Сены правительство Франции потратило 1,5 млрд долларов, добавил портал.