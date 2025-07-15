Олжас Бектенов: Бизнес должен платить справедливые налоги

Правительство,Налоги
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Поэтому льготные режимы будут пересмотрены

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ходе брифинга по итогам заседания правительства премьер-министр ответил на вопрос журналистов касательно исполнения налоговых обязательств бизнесом в справедливом объеме. В частности, речь шла об уплате налогов крупными строительными компаниями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

С начала текущего года компаниям в строительной отрасли было выставлено 13,8 тыс. уведомлений и подано дополнительных отчетов на сумму порядка 116,4 млрд тенге, из них взыскано 47,1 млрд тенге.

По словам главы правительства, бизнес применяет формально законные схемы оптимизации налоговой нагрузки. Кабмин старается привести бизнес к такому состоянию, чтобы он платил справедливые налоги. Новый Налоговый кодекс, который будет работать со следующего года, в том числе направлен на это. 

«Мы сокращаем сферу действия льготных налоговых режимов: и порог снизили, и виды действия будем убирать оттуда, которые не соответствуют понятию, например, розничного налога. У нас строительно-монтажные работы относятся почему-то к розничному налогу, хотя это взаимодействие между двумя компаниями, то есть самому понятию розничного налога не соответствуют. Это тонкая настройка. Мы будем продолжать работу  в этом направлении», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, в конце февраля текущего года глава правительства призвал предпринимателей уплатить справедливые суммы налогов в течение двух недель, в частности он обратился с предупреждением к двум крупнейшим застройщикам страны - BI Group и BAZIS.

На следующий день Минфин назвал конкретную сумму занижения налогооблагаемых доходов BI Group (11,9 млрд тенге) и BAZIS (4,6 млрд тенге).

Позже стало известно о том, две вышеупомянутые строительные компании произвели доплату налогов.   

#налоги #Бектенов #льготный режим #пересмотр

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