BI Group и BAZIS занизили налогооблагаемые доходы на 16,5 млрд тенге

Об этом сообщили в министерстве финансов РК, передает Kazpravda kz

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Минфин назвал конкретную сумму занижения налогооблагаемых доходов стройкомпаниями Bazis и BI Group.

«Органами государственных доходов компании Bazis-A направлено уведомление о занижении налогооблагаемых доходов на сумму 4,6 млрд тенге, компании Bi group на сумму 11,9 млрд тенге», - сообщили в министерстве финансов.

Данная работа проводится в рамках анализа взаиморасчетов субъектов, применяющих специальные налоговые режимы (СНР) с компаниями, работающими в общеустановленном порядке за 2022-2023 годы, пояснили в ведомстве.

«Анализ показал, что СНР используются этими компаниями для сокращения своих налоговых платежей», - подчеркнули в Минфине.

Как сообщалось, в пятницу премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание с заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным и министром финансов Мади Такиевым, на котором были рассмотрены вопросы налогово-бюджетной реформы и усиления контроля за налоговыми поступлениями.

В частности, глава Минфина доложил, что в рамках проводимого анализа установлены факты использования специальных налоговых режимов (СНР), введенных ранее в целях поддержки и развития малого бизнеса в период его становления, как законных схем оптимизации налоговых обязательств недобросовестными налогоплательщиками.

«Из информации министра финансов видно, что недобросовестные предприниматели, применяя различные схемы оптимизации налоговой нагрузки, ведут себя неподобающим образом. При миллиардных оборотах платят в бюджет суммы, которые абсолютно не соответствуют их прибыли. У нас есть полный список подобного рода крупных компаний. Там есть и крупные известные строительные компании, такие как BI Group, BAZIS и многие другие. Известные и популярные рестораны, фитнес-клубы и различные компании, работающие в других секторах экономики», - отметил в этой связи глава правительства.

Бектенов обратился к собственникам и руководителям крупных компаний, применяющих различные схемы оптимизации налоговой нагрузки.

«Сегодня-завтра в ваши компании поступят уведомления от налоговых органов о необходимости уплаты дополнительных сумм налогов. Прошу всех в течение двух недель сдать в налоговые органы дополнительные налоговые декларации и уплатить справедливые суммы налогов», - предупредил глава Кабмина.

По словам премьер-министра, если эти действия не будут совершены, то государство оставляет за собой право применить все имеющиеся в распоряжении государства ресурсы, включая фискальные и правоохранительные.