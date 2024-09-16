Олжас Бектенов и Бо Ли обсудили сотрудничество РК с МВФ

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с заместителем директора–распорядителя Международного Валютного Фонда Бо Ли. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в финансово-экономической сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Участники встречи подчеркнули стратегический характер взаимодействия Казахстана и МВФ. О высокой значимости сотрудничества свидетельствуют положительные результаты совместной работы по проведению структурных реформ, развитию налогово-бюджетной политики и финансового рынка Казахстана.

Новый импульс двустороннему и региональному диалогу по поддержанию международной финансовой стабильности придало открытие в прошлом году в Алматы Регионального центра МВФ по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Отмечено, что в результате проводимой главой государства системной работы по всесторонней модернизации экономики 9 сентября рейтинговым агентством Moody’s был повышен суверенный рейтинг Казахстана до Baa1 со стабильным прогнозом. Присвоенный рейтинг является наивысшим за все годы независимости страны, и подтверждает продолжающееся улучшение институциональной среды и устойчивость темпов диверсификации экономики.

Олжас Бектенов подчеркнул, что правительство Казахстана совместно с Нацбанком и Агентством по развитию и регулированию финансового рынка намерено проводить последовательную политику, направленную на достижение качественного экономического роста. Текущие реформы направлены на дальнейшее повышение эффективности бюджетной политики, финансовой подотчетности и налогового администрирования.

В свою очередь заместитель директора–распорядителя МВФ Бо Ли отметил заинтересованность в продолжении тесного и конструктивного сотрудничества с Казахстаном в целях развития экономики страны и улучшения благосостояния народа.

Регулярные консультации и техническая помощь, оказываемая государственным органам, способствуют укреплению институциональных рамок, совершенствованию макроэкономической и макропруденциальной политики.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять партнерство по всему спектру взаимодействия.