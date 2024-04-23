Олжас Бектенов: К 100 МРП компенсации будем дополнительно выплачивать до 150 МРП

На эти деньги пострадавшие от паводков могут приобрести предметы первой необходимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Правительство приняло постановление, согласно которому пострадавшие казахстанцы получат дополнительные деньги.

«С прошлой недели начата работа по возмещению ущерба. На данный момент уже порядка 11 тысяч семей получили выплату в размере 100 МРП. Вчера мной подписано постановление, которое утвердило поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим. К 100 МРП компенсации будем дополнительно выплачивать до 150 МРП. На эти средства люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости: холодильник, стол, стулья, посуду, одежду», — сказал премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства.

Как сообщалось ранее, в стране подтопленными остаются свыше 5-ти тысяч жилых домов, свыше 16 тысяч дач и одной тысячи дворовых территорий, 91 здание.

Кроме того, будут возмещаться потери предпринимателей. Вместе с тем премьер-министр отметил, что в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется. Фиксируются факты некоторого повышения уровня воды в реках.

В этой связи министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами поручено продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой и при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения. Министерству экологии – увеличить количество гидропостов на водоемах и реках.

«Акиматам регионов в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений. Там, где вода ушла, необходимо без промедления начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению», — отметил премьер-министр.

Министерству промышленности и строительства поручено создать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры.