Олжас Бектенов обсудил с предпринимателями транспортную отрасль

Транспорт,Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета отечественных предпринимателей по вопросам развития транспортной и логистической инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Представители бизнеса заявили об имеющихся административных барьерах, которые препятствуют вливанию частных инвестиций и реализации новых инфраструктурных проектов в отрасли. Озвучены предложения о совершенствовании регуляторных норм для улучшения бизнес-климата в стране.



Генеральный директор ТОО «Kонкурент-Б» Бакытбек Кадиров выступил с предложениями касательно привлечения частных инвестиций в железнодорожную отрасль. В частности, по строительству новых путей в регионах, где отсутствует инфраструктура, но есть потенциал для экономического роста. Это позволит расширить узкие места в инфраструктуре, обеспечит развитие территориальной связанности внутри страны.

🔘Премьер-министр поддержал инициативу касательно частных инвестиций в строительство железных дорог и поручил Министерству транспорта до 1 марта внести конкретные предложения по механизму возврата инвестиций.



Президент Союза международных автомобильных перевозчиков Максат Сактаганов поднял тему контроля на транспорте. В качестве предложения озвучена идея ввести валютный контроль на автомобильном транспорте. Также, по его мнению, необходимо внести изменения в законодательство по процедуре проверки подлинности разрешительных документов.

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров доложил о планах по введению QR-кодов в целях обеспечения прозрачности разрешительных документов для недопущения подделок.

Директор ТОО «Victory trans» Куанышбек Садырбаев инициировал ряд изменений правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в РК в международном сообщении для поддержки отечественных перевозчиков.



Президент ассоциации «Автомобильный конвент Казахстана», объединяющей 60 крупных и 40 мелких автобусных перевозчиков страны, Марат Беркалиев выступил с предложениями касательно утверждения Комплекса мер развитию пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в РК на 3 года, которые предусмотрят вопросы полного субсидирования убытков перевозчиков, обновления парка и т.д. 🔘Премьер-министр поддержал предложение и дал соответствующее поручение Министерству транспорта.

Генеральный директор АО «Международный аэропорт «Сары-Арка» Ерлан Оспанов предложил ряд мер по развитию авиахабов и инфраструктуры малой авиации. Акцент был сделан на необходимости системного развития аэропортов, повышения их экономической устойчивости. Премьер-министр выразил поддержку инициативам и подчеркнул важность создания конкурентных условий для работы аэропортов. По данному вопросу будут дополнительно проведены встречи для детальной проработки и принятия решений.

🔷По итогам встречи руководитель правительства отметил, что развитие транспортной инфраструктуры требует активного взаимодействия государства и бизнеса. Государственный бюджет не может покрыть все потребности отрасли, поэтому привлечение частных инвестиций является приоритетной задачей.

Совместная работа правительства с НПП «Атамекен» по укреплению взаимодействия бизнеса и государственных органов в целях эффективного развития экономики страны продолжается.

#транспорт #Бектенов #предприниматели #логистика

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