Олжас Бектенов ознакомился с ходом реконструкции ТЭЦ Риддера

Энергетика, Здравоохранение, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

А также со строительством многопрофильной больницы

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-Министр Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе посещения «Риддер ТЭЦ» Олжас Бектенов ознакомился с темпами реконструкции теплоисточника. Во время осмотра котельного цеха премьер-министру доложили о модернизации АСУ ТП котлоагрегатов среднего давления и восстановлении станции после аварии на котлах №4 и 5. Введенная в 1956 году в эксплуатацию ТЭЦ на сегодня обеспечивает теплом порядка 50 тыс. жителей.

 Текущий износ оборудования составляет 57,7% – «Риддер ТЭЦ» входит в перечень из 19 теплоисточников, оказавшихся в «красной зоне». Задачу по срочной модернизации таких объектов с завершением в этом году поставил перед правительством глава государства.



На реконструкцию энергетической инфраструктуры в 2024 году выделено 8,5 млрд тенге: порядка 7,4 млрд – из резерва по постановлению правительства, 1,1 млрд – из областного бюджета. Средства в размере 5,5 млрд тенге направлены на ремонт котлоагрегатов, более 280 млн – на реконструкцию распределительного устройства (ОРУ), еще 2,7 млрд на модернизацию 19 км теплосетей.

На Риддер ТЭЦ к началу отопительного сезона планируется запуск 2-х котлоагрегатов, остальные будут введены в эксплуатацию по мере наступления холодов в соответствии с температурным графиком. По завершении работ износ теплоисточника снизится до 40%. 

По ремонту тепловых сетей главе правительства доложили, что работы ведутся согласно графику с завершением до конца августа текущего года. На 55 участках общей протяженностью 19 км задействовано 127 человек и 20 единиц техники. На сегодня износ энергетической инфраструктуры региона достигает 78,5%. По данному показателю Риддер также находится в «красной зоне». По завершении ремонтных работ ожидается снижение на 24,1%.  

Премьер-Министр отметил необходимость в ускоренном завершении модернизации энергетической инфраструктуры для стабильного прохождения отопительного сезона. На сегодня готовность инженерных сетей достигает 58,4%, 32 централизованных котельных – 51%, по гидроэлектростанциям 69% и 52% – ТЭЦ.  

«Это вопрос жизнеобеспечения и безопасности населения. Поэтому здесь нужен жесткий государственный контроль. Требования и контроль. Государство со своей стороны вкладывает большие средства здесь и в целом в модернизацию инфраструктуры в стране. Темпы работ нужно увеличить. Нельзя допускать отсутствие теплоснабжения или недостаточную подачу тепла в дома с наступлением холодов. Важно идти на опережение по графикам, соблюдая при этом все необходимые условия для обеспечения качества. Обращаю внимание на то, что показателем качества проведенной модернизации и эффективности работы станет отопительный сезон», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-Министр поручил министерству энергетики совместно с акиматом области держать данный вопрос на особом контроле.

В ходе рабочей поездки глава правительства также проверил темпы строительства многопрофильного медицинского учреждения Риддера. Больничный комплекс с поликлиникой на 500 посещений в смену и стационаром на 200 коек строится в городе взамен действующей более 80 лет больницы, корпуса которой расположены в разных частях Риддера. Данная организация здравоохранения на сегодня является единственной в городе.

Общая площадь нового многопрофильного комплекса – 40 тыс. м2, готовность объекта составляет 60%. Работы по укладке кровли и установке окон выполнены на 100%, по инженерным сетям (отопление, водопровод, канализация) – на 85%. На текущий момент ведется внутренняя отделка помещений и фасада здания.

Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию осенью текущего года, стационар – в следующем году. Медкомплекс оснастят оборудованием экспертного класса и обеспечат квалифицированными кадрами. Работать здесь будут свыше 500 сотрудников.

Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие медицинской инфраструктуры находится на особом контроле главы государства и является одной из приоритетных задач правительства.

«Вопросы финансирования мы будем решать. Акимат должен обеспечить качественное и целевое использование средств. Нужно отработать в короткие сроки и не допустить перехода объекта в список «долгостроев». Необходимо оснастить больницу всей техникой, чтобы жители получали все медицинские услуги здесь. Мы должны стремиться сокращать траты казахстанцев на платную медицину и в рамках системы ОСМС, и гарантированного объема бесплатной медпомощи покрывать потребности граждан», — сказал Олжас Бектенов. 

Справочно: В настоящее время единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме. Капитальный ремонт, согласно утвержденному графику, запланирован на 10 энергоблоках, 55 котлах и 45 турбинах. Из резерва правительства для подготовки к предстоящему отопительному периоду энергетического комплекса в городах Кентау, Риддер, Кызылорда, Экибастуз, Кокшетау выделено 22,6 млрд тенге.

#здравоохранение #ТЭЦ #Риддер #Бектенов

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