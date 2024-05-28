Теснее работать с депутатским корпусом поручил Бектенов Кабмину

В частности, по вопросам сельского хозяйства
Для исполнения поручения главы государства по доведению доли переработки до 70% МСХ разработан комплексный план по развитию переработки сельскохозпродукции на 2024-2028 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
В рамках плана, как доложил на заседании правительства глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров, предусмотрено обеспечение перерабатывающих предприятий доступным сырьем, предоставление льготных кредитов на пополнение основных и оборотных средств, повышение экспортного потенциала продукции переработки путем открытия новых рынков.
В рамках Комплексного плана планируется реализация 58 проектов на общую сумму 176,2 млрд тенге. Ожидается, что это придаст хороший импульс развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и позволит увеличить валовое производство переработанной продукции в 1,4 раза.
«Вчера я встречался с депутатом Жигули Дайрабаевым. У него есть много идей по развитию сельского хозяйства, в том числе приграничных населенных пунктов, переработке сельхозпродукции, поддержке предприятий, выпускающих сельхозтехнику и другим вопросам. Айдарбек Сейпеллович, надо встретиться с депутатом, обсудить вопросы и внести мне конкретные предложения. В целом надо теснее работать с депутатским корпусом», – поручил Олжас Бектенов.