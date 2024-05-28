Теснее работать с депутатским корпусом поручил Бектенов Кабмину

Фото: пресс-служба правительства РК

Для исполнения поручения главы государства по доведению доли переработки до 70% МСХ разработан комплексный план по развитию переработки сельскохозпродукции на 2024-2028 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В рамках плана, как доложил на заседании правительства глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров, предусмотрено обеспечение перерабатывающих предприятий доступным сырьем, предоставление льготных кредитов на пополнение основных и оборотных средств, повышение экспортного потенциала продукции переработки путем открытия новых рынков.​

В рамках Комплексного плана планируется реализация 58 проектов на общую сумму 176,2 млрд тенге. Ожидается, что это придаст хороший импульс развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и позволит увеличить валовое производство переработанной продукции в 1,4 раза.