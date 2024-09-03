Бектенов распорядился создать фонды подготовки проектов ГЧП

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что необходимо проработать вопрос создания фондов подготовки проектов ГЧП с привлечением международных финансовых институтов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

«Главой государства поручено сформировать качественный пул проектов «под ключ» с участием международных финансовых организаций для последующего их финансирования через механизм ГЧП. В этой связи поручаю министерству нацэкономики совместно с министерством финансов и Казахстанским центром развития ГЧП проработать вопрос создания фондов подготовки проектов ГЧП с привлечением международных финансовых институтов, в том числе путем привлечения займа под государственную гарантию», – подчеркнул глава правительства.

Также в ходе заседания внимание было уделено сложности системы господдержки – на эту проблему в Послании народу Казахстана указал глава государства.

Министерству нацэкономики для обеспечения прозрачного и равного доступа к мерам господдержки дано поручение провести их ревизию на предмет эффективности и сформировать единый реестр мер поддержки бизнеса.