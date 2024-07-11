Олжас Бектенов посетил образовательные объекты в Алматы

Олжас Бектенов посетил школу-гимназию №97, построенную в рамках Национального проекта «Комфортная школа». Здание возвели на месте бывшего аварийного образовательного учреждения.



Первая школа, построенная в рамках национального проекта, будет введена в эксплуатацию уже к началу нового учебного года. На сегодня готовность объекта составляет 95%, ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Обучаться в школе будут 945 учеников. Для детей с особыми образовательными потребностями создана инклюзивная среда. За счет внедрения современных технологий с учетом потребностей всех учащихся повышается качество образования, улучшается материально-техническая база для развития творческого потенциала.



Всего в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в стране будет введено свыше 700 тыс. дополнительных ученических мест. Главе правительства доложили, что строительство здания школы осуществлено раньше нормативного срока. Для этого был организован двухсменный график строительно-монтажных работ. За все время на постоянной основе в процессе были задействованы в среднем 250 человек. На сегодняшний день основные работы завершены, идет оснащение технологическим оборудованием.





Олжас Бектенов подчеркнул важность контроля за качеством строительства.

«Проблема перегруженности школ в Алматы стоит особо остро, поэтому завершение строительства раньше нормативного срока приветствуется. При этом первый приоритет – это качество. Инфраструктура для детей должна отвечать всем требованиям безопасности, быть технологически оснащенной и позволять нашим детям получать знания в благоприятных комфортных условиях», — отметил премьер-министр.

В ходе посещения Международной образовательной корпорации глава правительства акцентировал внимание на сотрудничестве с реальными предприятиями. Обсуждены меры взаимодействия с молодыми научными кругами и возможности применения результатов их трудов в важных для города и страны сферах.



Международная образовательная корпорация (МОК) представляет собой единый учебно-научно-производственный комплекс, по программам которого в настоящее время обучаются свыше 14 тыс. молодых людей. В состав корпорации входят вузы КазГАСА и КАУ, Колледж КазГАСА и Almaty Digital College, а также две школы – КазГАСА и КАУ. Корпорация ведет сотрудничество более чем с 250 отечественными и международными компаниями-работодателями, которые активно участвуют в проектах по открытию учебных центров, оснащению и брендированию учебных аудиторий. Это позволяет выпускникам при трудоустройстве уже обладать необходимыми на предприятии навыками.





Здесь также были осмотрены результаты полной реконструкции главного учебного корпуса. Премьер-Министру доложено о запуске новой современной Школы КазГАСА на 480 мест, а также о планах по строительству общежития на 345 койко-мест со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году (всего до конца 2025 года запланировано создание 12 тыс. койко-мест, а до конца 2030 года – еще 20 тыс.).



Кроме того, были посещены лаборатории по исследованию сейсмических воздействий, городских исследований, дизайна. Глава правительства акцентировал внимание на необходимости переформатирования работы Высшей научно-технической комиссии с акцентом на поддержку и финансирование прикладных проектов, нацеленных на решение реальных задач бизнеса и имеющих задел для коммерциализации.



На 2024-2026 годы разработано 181 научно-техническое задание по программно-целевому финансированию исследований и разработок. В ближайшие 2 года из республиканского бюджета будет выделено 18 млрд тенге на гранты для молодых ученых. Кроме того, даны поручения по совершенствованию программ подготовки кадров для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда.