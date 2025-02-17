Олжас Бектенов представил активу области Абай нового акима

По поручению главы государства премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихатов области Абай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Депутатам было зачитано письмо главы государства о выдвижении на должность акима области Абай двух кандидатов – советника президента – пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали и акима города Курчатов области Абай Болата Абдралиева.

По результатам открытого голосования 102 из 126 депутатов отдали свои голоса за кандидатуру Берика Уали. За кандидатуру Болата Абдралиева проголосовали 24 депутата. Соответствующим указом президента РК акимом области Абай назначен Берик Уали.

На встрече с активом области премьер-министр поблагодарил Нурлана Уранхаева за внесенный вклад в развитие региона.

Олжас Бектенов представил нового акима области - Берика Уали. Отмечено, что перед руководством региона президентом поставлены масштабные задачи по социально-экономическому развитию с упором на диверсификацию экономики и улучшение инвестиционного климата. Особое внимание необходимо уделить сфере туризма с раскрытием потенциала озера Алаколь, исторических и культурных мест региона.





Область Абай граничит с Россией и Китаем и является узлом международной транзитной торговли, в связи с чем необходимо максимально использовать имеющийся транзитный потенциал. Поручено держать на контроле вопросы реализации важных инфраструктурных проектов по строительству железной дороги в направлении Аягоз-Тачэн и сухого порта «Бахты».

Также подчеркнута важность развития переработки сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения региона качественными и доступными продуктами питания.