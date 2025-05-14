Олжас Бектенов провел совещание по поручениям Президента, данным на Совбезе

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с участием руководства министерств транспорта, финансов, Фонда «Самрук-Қазына», Национальной компании «Қазақстан темiр жолы», Пограничной службы Комитета национальной безопасности по исполнению поручений Главы государства, данных на заседании Совета Безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

С учетом озвученной Президентом критики рассмотрено сокращение сроков реализации ключевых инфраструктурных проектов. Внимание уделено качественной и своевременной реализации договоренностей с соседними странами по модернизации пропускных пунктов, находящихся на казахстанской территории.

Для обеспечения отечественного рынка авиационным топливом по доступным ценам принято решение об ускорении модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Руководитель Правительства подчеркнул, что результаты работы по организации и повышению эффективности «зеленых коридоров» должны быть ощутимы для граждан и бизнеса. Соответствующим органам поручено внедрить механизм без таможенного досмотра для транзитных грузов. Ведется работа по формированию внешних казахстанских терминалов.

С учетом поручений Президента и на фоне увеличения объемов грузоперевозок железнодорожным (20,5%) и трубопроводным транспортом (19,5%) министерствам транспорта, финансов совместно с заинтересованными организациями поручено в недельный срок обеспечить финансирование приоритетных проектов, влияющих на торговый и транзитный поток.

Первому заместителю Премьер-министра Роману Скляру поручено в двухдневный срок подготовить детальный план мероприятий по исполнению поручений Главы государства с последующим выездом в регионы в целях контроля работ на местах.

#Правительство #Бектенов #Совбез

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