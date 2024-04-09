Олжас Бектенов с рабочим визитом посетил Бишкек

Международное сотрудничество, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По поручению главы государства премьер-министр Олжас Бектенов совершил краткосрочный рабочий визит в Кыргызскую Республику, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

Как сообщает пресс-служба правительства, в Бишкеке его принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров. 

Олжас Бектенов передал слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность правительства Казахстана приложить все усилия для обеспечения поступательного развития торгово-экономического сотрудничества.

В ходе переговоров на правительственном уровне с председателем Кабинета министров – руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым был рассмотрен вопрос подготовки к предстоящему официальному визиту президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РК. 

Стороны обсудили совместные меры по наращиванию двустороннего товарооборота до $2 млрд. Внимание было уделено конкретным проектам, направленным на укрепление торгово-экономического сотрудничества двух стран. Казахстан готов нарастить экспорт по 195 товарным позициям на сумму $260 млн.

Широкий потенциал имеется в пищевой, промышленной, нефтехимической, строительной, фармацевтической и других отраслях. Этому также способствуют намеченные планы о создании Индустриального торгово-логистического комплекса на общей границе. 

Запуск данного проекта принесет мультипликативный эффект и придаст дополнительный импульс торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

Для полноценного раскрытия потенциала сотрудничества в сельском хозяйстве правительствами двух стран будут приняты меры по увеличению взаимных поставок продукции и запуску совместных проектов, а также продолжено активное взаимодействие между научно-исследовательскими институтами и аграрными вузами двух стран.

«Олжас Бектенов подчеркнул важность утверждения режимов работы водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на вегетационный период 2024 года.

Наряду с этим стороны отметили динамичную работу по повышению пропускной способности казахстанско-кыргызской границы, а также привлекательности транзита для грузоперевозчиков. 

В соответствии с Концепцией развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана до 2030 года, предусматриваются строительство и реконструкция пунктов пропуска «Қарасу», «Бесагаш», «Аухатты», «Сартобе» «Айша биби», «Сыпатай батыр», «Кеген», - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны также предметно обсудили вопросы взаимодействия в сферах образования, культуры и туризма. 

По итогам переговоров подтверждена готовность в полной мере реализовать все задачи, поставленные главами двух государств, и поднять казахстанско-кыргызское сотрудничество на новый уровень.

#Правительство #Кыргызстан #Бектенов #президент Кыргызстана

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