Бектенов: свыше 3 тысяч человек задействовано в противопаводковых мероприятиях в СКО

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов в Петропавловске проверил работы по укреплению дамб, предназначенных для защиты города и близлежащих населенных пунктов от паводков в случае перелива реки Есиль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В селах Тепличное и Кожевенное глава правительства осмотрел состояние защитных обвалований и заслушал отчет о проведенной работе после паводков 2017 года.

В настоящее время проводится работа по укреплению существующих дамб и увеличению их протяженности и высоты с учетом повышенного уровня воды на Сергеевском водохранилище.

В целом для пропуска талых вод было проведено 6 вскрытий дорожного полотна на автодорогах. Предусмотрен альтернативный проезд, выставлены знаки и организовано дежурство.



С начала паводкового периода с улиц и придворовых территорий населенных пунктов откачано 440 тыс. м3 воды. Очищено более 165 км арыков, расширено и углублено 2.7 км каналов.



На месте Олжас Бектенов также ответил на вопросы жителей о проводимых работах и мерах поддержки пострадавших от паводков, поблагодарил волонтеров и экспертов за оказываемое содействие и поддержку. Глава правительства отметил, что с учетом дополнительно привлекаемых сил и техники необходимо ускорить темпы работ по укреплению дамб, в том числе увеличить высоту.

«Личный состав и Нацгвардия задействованы. Полк тоже будет усилен. Минобороны подключено, поэтому сил должно хватить. Сейчас нужно мобилизоваться. Предстоящие 2-3 дня очень плотно нужно поработать, чтобы не допустить серьезных разрушений. Важно, чтобы не пострадали люди», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В данный момент в противопаводковых мероприятиях участвуют 1432 сотрудника акимата, ДП, подразделения Национальной гвардии и частных организаций, 1200 волонтеров.





По поручению премьер-министра сегодня прибыло 300 военнослужащих Минобороны. Таким образом всего задействовано порядка 3000 человек.



Паводковая ситуация в Северо-Казахстанской области находится на особом контроле. На месте работает первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Оперативные штабы функционируют в круглосуточном режиме.

Ранее Олжас Бектенов объехал пойму реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище в СКО.