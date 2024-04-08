На борьбу с последствиями паводков направлены военные в СКО

Премьер-министр Олжас Бектенов объехал пойму реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище в СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Также будут проверены работы по укреплению дамб в пригородах Петропавловска для недопущения и минимизации подтоплений в случае переливов на реке Есиль.

Главе правительства доложили, что Сергеевский гидроузел в настоящее время работает на пределе мощности.

По состоянию на 8 апреля, приток воды зафиксирован на уровне 6017 м3/с, сброс осуществляется на уровне 4720 м3/с.

При этом за весь период эксплуатации Сергеевского водохранилища с 1969 года максимальный расход воды составлял 3600 м3/с. Таким образом, текущая наполняемость водохранилища в 2 раза превышает предыдущие максимальные показатели за более чем 50 лет.

Согласно прогнозу Казгидромет, в связи с резким потеплением и таянием снега в период с 6 по 12 апреля текущего года возможно увеличение притока воды на объем от 2400 до 3600 млн м3/с.

В этой связи для полномасштабного проведения противопаводковых мероприятий и недопущения разрушений по поручению Олжаса Бектенова 300 военнослужащих бригад сухопутных войск Вооруженных сил РК направляются из города Астана в СКО.

Привлечены 400 курсантов Академии национальной гвардии РК и более 300 сотрудников войсковой части регионального командования «Орталық» Нацгвардии РК.

При этом дана команда по дальнейшему увеличению количества привлекаемых военнослужащих для оказания помощи региону. Следует отметить, что в настоящее время министр обороны Руслан Жаксылыков находится в Костанайской области.

«Президентом поставлена задача мобилизовать все силы для борьбы с паводком. Мы направили только на территорию СКО около тысячи сотрудников Минобороны и Нацгвардии. Наша задача – не допустить разрушения в период предстоящих переливов реки Есиль. Переполненность водохранилища в таком масштабе происходит впервые за всю историю функционирования Сергеевского водохранилища», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее, по поручению главы правительства Олжаса Бектенова, первый вице-премьер Роман Скляр призвал руководителей строительных и дорожно-строительных компаний СКО оказать помощь в проведении противопаводковых мероприятий.