Онлайн-магазины наркотиков закрыли в Алматы

Суд закрыл 8 интернет-ресурсов, через которые распространялись наркотики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

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В суде установлено, что через ряд страниц в мессенджере Telegram и в соцсети Instagram распространялись ссылки на сайты, где посредством SMS можно приобрести наркотические средства.

Интернет-ресурс с инструкциями по приобретению описывал их характеристики, преимущества, недостатки и другие свойства. Более того, предлагали возможность закладки наркотиков и психотропных веществ и их аналогов потребителям на территории республики.

Суд по иску уполномоченного органа признал незаконным распространение информации на данных интернет-ресурсах, их деятельность прекращена.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что прокуратура закрыла доступ к 16-ти Telegram-каналам, через которые шла продажа запрещенных товаров, в том числе психотропных веществ.