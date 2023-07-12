Онлайн-трансляция заседания Правительства РК
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
На повестку заседания вынесены три вопроса.
В Үкімет үйі началось заседание Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
На повестке заседания:
- итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-июнь 2023 года;
- реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции»;
- реализация региональных карт занятости населения.