ООН объявила фотоконкурс в Казахстане

Фотоконкурс "Цели устойчивого развития Казахстана" объявил офис постоянного координатора ООН в РК. К участию приглашаются профессиональные и непрофессиональные фотографы страны, передает Kazpravda.kz.
"Тема фотоконкурса – это актуальность и применимость Целей устойчивого развития в Казахстане. Участникам предлагается представить одну или несколько высококачественных фотографий, отражающих актуальность любой из 17 ЦУР для Казахстана, вместе с названием и кратким описанием работы, а также Ф. И. О. и контактными данными автора", – сообщили в офисе ООН.
По условиям конкурса, фотографии, которые уже были опубликованы ранее в другом месте или являются собственностью третьей стороны, не имеют права участвовать в конкурсе, если только ООН не будет иметь полные права на использование работ.
Отмечается, что представленные материалы не будут возвращены конкурсантам. "ООН оставляет за собой право на перепечатку, использование, распространение и публикацию всех полученных работ с указанием автора (в том числе и невыигравших работ) без какой-либо компенсации авторам", – уточнили организаторы конкурса.
Срок приема работ – до 30 июня текущего года.
Результаты фотоконкурса будут объявлены 15 августа. Победившие фотоработы будут опубликованы на веб-сайте ООН Казахстан вместе с результатами конкурса.
Напомним, на саммите ООН (25–27 сентября 2015 года), государства – члены Организации приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, в основу которой легли Цели устойчивого развития (ЦУР) на 2016–2030 годы, направленные на ликвидацию крайней нищеты, обеспечение равенства и возможностей для всех и защиту планеты, в тесном сотрудничестве между странами.