Опасные отходы утилизировали компании без лицензий в СКО

Виновных привлекли к ответственности и оштрафовали

Фото: instagram.com/prokuraturasko

Специализированная природоохранная прокуратура выявила в Северо-Казахстанской области нарушения требований Экологического кодекса и Закона «О разрешениях и уведомлениях», сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что образовательные и медицинские учреждения области передавали образованные ими опасные отходы субъектам предпринимательства, не имеющим соответствующие лицензии на деятельность по утилизации или уничтожению опасных отходов.

«В рамках оказания услуг, заказчиком для утилизации переданы отходы 9 субъектам предпринимательства, отнесенные к опасным видам согласно утвержденному уполномоченным органом классификатору. Аналогично установлены 10 хозяйствующих субъектов, которые при транспортировке отходов, осуществляли деятельность без направления соответствующего уведомления в уполномоченный орган и без подключения к навигационным системам Национальной компании «Қазақстан Ғарыш сапары», – рассказали в надзорном органе.

Постановлениями прокурора виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму 2 327 806 тенге, взысканы в бюджет государства в полном объеме.