Опера казахстанского композитора прозвучит в четырех городах Великобритании

Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

Молодой казахстанский композитор Рахат-Би Абдысагин представит зарубежной публике мировую премьеру оперы The Bruce, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Фото: facebook.com/kaznuikz

По информации ведомства, 17 февраля в Кафедральном соборе Глазго состоится мировая премьера оперы The Bruce докторанта программы «Болашақ», композитора-пианиста Рахат-Би Абдысагина.

Опера расскажет о короле Шотландии Роберте I Брюс. Это произведение станет музыкальным мостом между прошлым и будущим, и раскроет личность одного из величайших шотландских монархов – борца за независимость.

Либретто основано на одноименной средневековой поэме Джона Барбура «Брюс», написанной примерно в 1375 году, и является основной частью докторского исследования Рахат-Би в Королевской консерватории Шотландии и Сент-Эндрюсском университете. Произведение представляет собой соборную оперу, новый жанр, предназначенный для исполнения в акустическом зале собора.

По словам композитора Рахат-Би, опера расскажет историю о свободе и добродетели, личности и власти, борьбе и стойкости, как один человек способен кардинально изменить жизнь целого народа.

Премьера приурочена к 750-летию со дня рождения Роберта Брюса и пройдет в четырех знаковых соборах Великобритании:

• 17 февраля в Кафедральном соборе Глазго. В этом соборе Роберт Брюс впервые был признан королем Шотландии;

• 21 февраля – в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге. Собор основан до войны за независимость и играет важную роль во многих исторических моментах. В соборе проходила первая из множества поминальных служб по Королеве Елизавете II. Также в этом месте прошла церемония представления к Короне Шотландии Карла III;

• 24 февраля – в часовне Святого Сальватора Университета Сент-Эндрюс. Король Роберт I Брюс присутствовал на официальном освящении собора в 1318 году;

• 3 марта – в Аббатстве Данфермлайн. Место захоронения Роберта Брюса.

— В постановке примут участие оперные певцы и дирижёры Королевской консерватории Шотландии. Актерский состав состоит из исполнителя роли Роберта Брюса (тенор), чтеца, ансамбля певцов и органа. Органную партию сыграет сам Рахат-Би Абдысагин. Аристократическая династия Брюс оказывает всестороннюю поддержку организации оперы. Предисловие к опере написал 37 глава клана Брюс, граф Элгин и Кинкардин Эндрю Брюс. Также Клан Брюс оказали содействие в предоставлении костюмов артистам труппы для воссоздания исторической эпохи, — пишут в распространенном пресс-релизе.

В министерстве добавили, что информация о бронировании билетов доступна на сайте Центра международных программ bolashak.gov.kz. Посещение оперных представлений бесплатное при предварительном бронировании.

Стоит отметить, что казахстанский композитор и пианист, магистр искусствоведческих наук, лауреат государственной премии «Дарын» Рахат-Би Абдысагин – выпускник программы «Болашақ». В 2022 г. выиграл стипендию «Болашақ» и уехал проводить докторское исследование по специальности «музыка» в Royal Conservatoire of Scotland.

#Великобритания #опера #композитор #премьера #Рахат-Би Абдысагин

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