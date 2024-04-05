Операцию на мозге беременной провели в Астане

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

В Астане беременной провели сложную операцию на мозге, передает Kazpravda.kz со ссылкой ФСМС

24-летнюю жительницу Алматы с февраля этого года стали беспокоить головные боли. Месяц спустя ухудшилось зрение и наблюдалось опущение правого века. В связи с чем она обратилась за медпомощью к офтальмологу и неврологу.

МРТ выявило крупную аневризму правой задней мозговой артерии, которая своими увеличенными размерами вызвала сдавление прилежащих нервных структур и грозила разрывом в любой момент. Сложность ситуации заключалась в том, что лечение требовалось на фоне 20-недельной беременности.

Девушку санавиацией направили в Национальный центр нейрохирургии на операцию.

«К моменту госпитализации в наццентр нейрохирургии было решено проводить операцию и сохранить беременность, несмотря на риск. Операция была проведена успешно. Нейрохирурги удовлетворены результатом проведенной работы», – говорится в сообщении.

После операции отклонений в состоянии плода и течении беременности не выявили. Вопрос о том, кого спасать – мать или ребёнка, не стоит. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.