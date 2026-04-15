В воинской части 6679, дислоцированной в г. Павлодар, наряду с другими военнослужащими срочной службы, выполняют свой долг перед Родиной и талантливые молодые люди. Один из них — рядовой Алдияр Нуртазин, призванный из Петропавловска, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

С раннего детства, увлечённый классической музыкой, Алдияр в 2016 году поступил в музыкальную школу на отделение академического вокала, где сделал первые шаги в искусстве. Уже в школьные годы он освоил исполнение арий, становился призёром республиканских конкурсов и получил высокую оценку специалистов. Музыкальные эксперты отмечают его голос как лирический баритон.

После окончания школы он продолжил обучение в колледже искусств имени Ермека Серкебаева в Петропавловске по специальностям «академический вокал» и «музыкальная педагогика». В этот период его интерес к оперному искусству усилился, а профессиональное мастерство заметно выросло. В 2023 году на международном молодёжном оперном конкурсе Алдияр завоевал Гран-при, исполнив произведение «Бухенвальдский набат». Это достижение стало важным этапом в его творческой биографии.

По словам самого военнослужащего, впервые он вышел на сцену в четырёхлетнем возрасте, а любовь к музыке ему привила семья.

— Особое впечатление на меня произвели «Ариозо Мизгиря» в исполнении выдающегося баритона Юрия Мазурок, а также партия Абая из оперы «Абай» в исполнении известного казахстанского певца Ермека Серкебаева. Как мужчина, я считаю своим долгом пройти военную службу, а в дальнейшем — покорять новые творческие вершины. Армия укрепила во мне выдержку, дисциплину и смелость — качества, необходимые каждому артисту, — отметил рядовой.

Помимо искусства, Алдияр добился успехов и в спорте. С шести лет он занимается каратэ, выступал в составе сборной Северо-Казахстанской области по киокушинкай и до призыва имел зелёный пояс с коричневой полосой.

В настоящее время военнослужащий добросовестно выполняет свои обязанности, обеспечивая общественный порядок и безопасность в учреждениях УИС г. Павлодар.

Отметим, что после завершения службы Алдияр планирует поступить в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы Сагырбайулы и продолжить обучение по направлению оперного искусства.