Оперный певец служит в Павлодаре в Нацгвардии

Служу отечеству!
18
Айман Аманжолова
корреспондент

В воинской части 6679, дислоцированной в г. Павлодар, наряду с другими военнослужащими срочной службы, выполняют свой долг перед Родиной и талантливые молодые люди. Один из них — рядовой Алдияр Нуртазин, призванный из Петропавловска, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

С раннего детства, увлечённый классической музыкой, Алдияр в 2016 году поступил в музыкальную школу на отделение академического вокала, где сделал первые шаги в искусстве. Уже в школьные годы он освоил исполнение арий, становился призёром республиканских конкурсов и получил высокую оценку специалистов. Музыкальные эксперты отмечают его голос как лирический баритон.

После окончания школы он продолжил обучение в колледже искусств имени Ермека Серкебаева в Петропавловске по специальностям «академический вокал» и «музыкальная педагогика». В этот период его интерес к оперному искусству усилился, а профессиональное мастерство заметно выросло. В 2023 году на международном молодёжном оперном конкурсе Алдияр завоевал Гран-при, исполнив произведение «Бухенвальдский набат». Это достижение стало важным этапом в его творческой биографии.

По словам самого военнослужащего, впервые он вышел на сцену в четырёхлетнем возрасте, а любовь к музыке ему привила семья.

— Особое впечатление на меня произвели «Ариозо Мизгиря» в исполнении выдающегося баритона Юрия Мазурок, а также партия Абая из оперы «Абай» в исполнении известного казахстанского певца Ермека Серкебаева. Как мужчина, я считаю своим долгом пройти военную службу, а в дальнейшем — покорять новые творческие вершины. Армия укрепила во мне выдержку, дисциплину и смелость — качества, необходимые каждому артисту, — отметил рядовой.

Помимо искусства, Алдияр добился успехов и в спорте. С шести лет он занимается каратэ, выступал в составе сборной Северо-Казахстанской области по киокушинкай и до призыва имел зелёный пояс с коричневой полосой.

В настоящее время военнослужащий добросовестно выполняет свои обязанности, обеспечивая общественный порядок и безопасность в учреждениях УИС г. Павлодар.

Отметим, что после завершения службы Алдияр планирует поступить в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы Сагырбайулы и продолжить обучение по направлению оперного искусства.

#музыка #Нацгвардия #опера

В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
А горы здесь будут чистыми
Подписан меморандум
Искусство лаконичного высказывания
«Любовь и голуби» почти на новый лад
История, рассказанная без слов
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
В школьной лиге – сильнейшие
Пробились в число призеров
Шантаж в эпистолярном жанре
Курс на укрепление двусторонних связей
В центре внимания – человеческий капитал
Дроны против саранчи
Квартира для чемпиона
Киберпреступность: остановить и одолеть
Светское государство: формула устойчивости
Состоялся конгресс нефрологов
Очередная победа Кемелбека
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

11 инструментов в арсенале: один из самых музыкальных гвард…
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском г…
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

