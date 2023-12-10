Оправданному по делу о развращении ребёнка выплатят 66 млн тенге

Его супруге, которая провела за решеткой больше года за преступление, которого не совершала, государство компенсирует 5 млн тенге, передает Kazpravda.kz

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Газета "Диапазон" напоминает обстоятельства громкого дела.

Актюбинец в телефоне своей дочери нашел ее фото в обнаженном виде. Он написал заявление в полицию на мать девочки, с которой был в разводе. На нее и ее знакомого завели уголовное дело, обвинили в том, что они фотографировали ребенка обнаженным, тем самым совершили развращение малолетней.

Суд первой инстанции приговорил мать девочки к 9 годам лишения свободы, а ее знакомого – к 7 годам.

Однако коллегия облсуда пересмотрела дела, пришла к выводу, что у обоих осужденных есть неопровержимое алиби, а значит, они просто физически не могли фотогравировать ребенка в установленное следствием время.

В итоге суд в августе прошлого года обоих оправдал.

В этом году оправданная взыскала с государства 5 млн тенге за моральный вред, она провела за решеткой больше года за преступление, которого не совершала.

Недавно коллегия областного суда вынесла постановление по иску к государству второго оправданного. Только за моральный ущерб он требовал 30 млн тенге, за имущественный ущерб – еще больше, в эту сумму входит зарплата, которую он должен был получить за тот период, что находился под стражей, а также оплата услуг и расходы адвокатов, которые его защищали на следствии и в судах.