Определены лучшие керлингисты страны

Спорт
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Проходящая в Казахстане VI зимняя Спартакиада вышла на финишную прямую.

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Соревнования проходили и еще будут проводиться в Усть-Каменогорске, Алматы, Риддере, Щучинске, а также в Алматинской области, где в последние дни марта завершились игры керлингистов по четырем дисциплинам. Свои сборные команды представили Астана, Алматы и восемь областей республики. По итогам этих состязаний будет сформирована нацио­нальная сборная, которая примет участие в международных состязаниях.

Первыми на ледовую арену вышли смешанные пары – в командах выступали по одному мужчине и женщине. Борьбу за золотые медали выиграла пара из Алматинской области, второе место заняла столичная команда, а бронзовые медали увезли костанайские спортсмены.

В дисциплине смешанные команды (двое мужчин и две женщины) победителем стал столичный квартет. Серебряные медали у спортсменов Алматинской области, а бронзовые – у команды из Алматы.

Зрелищные и острые по накалу игры прошли между женскими командами. Судьба сильнейшего женского квартета была определена в экстра-энде, идеальной постановкой камня в центр «дома». В итоге первое место заняла команда Алматы, «серебро» – у команды Астаны, а бронзовые медали достались керлингисткам из Восточно-Казахстанской области.

Без поражений прошла путь от игр в группе до финала мужская команда из Алматы, которая и заняла высшую ступеньку пьедестала. В финальной игре алматинцы одержали уверенную победу над североказахстанцами. Кстати, на прошедшей четыре года назад Спартакиаде судьба золотых наград также решалась между двумя командами. Бронзовые медали – у команды Алматинской области.

Подводя итоги игр керлингистов на зимней Спартакиаде, можно отметить высокий уровень спортсменов Алматы и Алматинской области. Не отстают от них столичные спортсмены. Значительно прибавили в качестве игры команды Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, накапливается опыт и у команд Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областей.

#Спорт #керлинг #зимняя спартакиада

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