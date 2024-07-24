Определены места проведения Всемирных игр кочевников в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С 8 по 13 сентября в Астане будут проходить международные спортивные состязания по этническим видам спорта – Пятые Всемирные игры кочевников. В инфраструктуру Игр вошли 6 столичных объектов: стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan», комплекс «Думан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Так, на ипподроме «Казанат» и на территории Этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях.

Во Дворце единоборств им. Ж.Ушкемпирова и в Ледовом дворце «Алау» состоятся состязания по национальным видам борьбы, единоборств и народные игры.

В комплексе «Думан» проведут традиционные интеллектуальные игры.

В Легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» будут располагаться Аккредитационный и Экипировочный центры ВИК.

Мероприятия научной программы Игр пройдут в Национальном музее РК.

Главной площадкой для реализации культурной программы ВИК станет Этноаул «Вселенная кочевников», который расположен на территории в 10 га, примыкающей к ипподрому «Казанат» с юго-западной стороны.

Также мероприятия в рамках культурной программы дополнительно будут проводиться на различных площадках Астаны (площади, парки, скверы, другие общественные пространства, театры, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставочные павильоны и др.).

Спортивная программа включает состязания по 21 виду спорта. В том числе: асық ату, ордо, арқан тартыс, бәйге, көкпар, аударыспақ, теңге ілу, қазақ күресі, ашыртмалы аба гюреши, кореш (татарская борьба на поясах), кокборуу, алыш, мас-рестлинг, powerful nomad (состязание силачей), тоғыз құмалақ (тогуз коргоол), мангала, овари, жамбы ату, традиционная стрельба из лука, құсбегілік, кураш (узбекская борьба).

Отмечается, что в мероприятии примут участие более двух тысяч участников из 89 стран. Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука. Будет разыграно порядка 100 комплектов медалей.