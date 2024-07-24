Определены места проведения Всемирных игр кочевников в Астане

Спорт, ВИК - 2024
373
Наталия Буланова
выпускающий редактор

В инфраструктуру Игр вошли 6 столичных объектов

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С 8 по 13 сентября в Астане будут проходить международные спортивные состязания по этническим видам спорта – Пятые Всемирные игры кочевников. В инфраструктуру Игр вошли 6 столичных объектов: стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan», комплекс «Думан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Так, на ипподроме «Казанат» и на территории Этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях.

Во Дворце единоборств им. Ж.Ушкемпирова и в Ледовом дворце «Алау» состоятся состязания по национальным видам борьбы, единоборств и народные игры.

В комплексе «Думан» проведут традиционные интеллектуальные игры.

В Легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» будут располагаться Аккредитационный и Экипировочный центры ВИК.

Мероприятия научной программы Игр пройдут в Национальном музее РК.

Главной площадкой для реализации культурной программы ВИК станет Этноаул «Вселенная кочевников», который расположен на территории в 10 га, примыкающей к ипподрому «Казанат» с юго-западной стороны.

Также мероприятия в рамках культурной программы дополнительно будут проводиться на различных площадках Астаны (площади, парки, скверы, другие общественные пространства, театры, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставочные павильоны и др.).

Спортивная программа включает состязания по 21 виду спорта. В том числе: асық ату, ордо, арқан тартыс, бәйге, көкпар, аударыспақ, теңге ілу, қазақ күресі, ашыртмалы аба гюреши, кореш (татарская борьба на поясах), кокборуу, алыш, мас-рестлинг, powerful nomad (состязание силачей), тоғыз құмалақ (тогуз коргоол), мангала, овари, жамбы ату, традиционная стрельба из лука, құсбегілік, кураш (узбекская борьба).

Отмечается, что в мероприятии примут участие более двух тысяч участников из 89 стран. Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука. Будет разыграно порядка 100 комплектов медалей.

#Астана #кочевники #игры #ВИК

Популярное

Все
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Шестнадцать оттенков белого. И... соленого
Многосторонний авторитет Казахстана
Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
В Алматы чествовали народного артиста Лаки Кесоглу
Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США
Сахарный диабет: реалии сегодняшнего дня
Выросла удовлетворенность казахстанцев качеством жизни
Хайретдин и Ахмет
Хищения из «Qarmet»: Ахметжанов и Чижевский объявлены в розыск
Около 3 млрд тенге выделили на строительство путепровода в Петропавловске
Ержан Мейрамов освобожден от должности главы Комитета телекоммуникаций
Boa sorte, казахстанцы!
Определены места проведения Всемирных игр кочевников в Астане
Оплата за проезд чуть не стала громким судебным разбирательством
Республика должна полностью обеспечивать себя базовыми видами продовольствия
Как IT-технологии отразились на уровне жизни граждан
Детский лагерь построили в Аулиекольском районе
В автосалоне Кокшетау пытались продать автомобиль с дефектом
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Спасти уникальную породу лошадей вызвались специалисты конезавода «Кобыланды»
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Кто в ответе за чистоту?
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Стал уютным заброшенный пляж
Капитанская дочка – сноха казахского народа
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
Наступила эпоха «средних держав»
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце

Читайте также

Саудовская Аравия примет первые Олимпийские киберспортивные…
Танцевальный баттл «FunnyStep» проведут в Астане
Нормы питания спортсменов пересмотрели в Минтуризма
До 5-х Всемирных игр кочевников осталось 50 дней

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]