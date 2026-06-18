Определены претенденты на соискание Госпремии имени Абая

Культура и общество
Рустам Алмазов

Комиссия по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства им. Абая представила список произведений, прошедших предварительный отбор и допущенных к участию в следующем этапе конкурса.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области литературы

Сборники стихов:

1. «Ақ батпырауық» Маралтая Ыбыраева.

2. «Құланиек, құба таң» Касымхана Бегманова.

3. «Жүрегім – мұңның ұясы» Серика Тургынбекулы.

В области искусства

1. Коллекция картин «Ұлы дала әуендері»

Алпысбая Казгулова.

2. Трилогия кюев «Тұран – Алтын Орда – Қазағым» Абильтая Шамиля.

3. Колллекция картин Батухана Баймена.

4. Историческая драматическая постановка «Жошы хан» авторского коллектива в составе Думана Рамазана, Едиля Хусаинова, Ерлана Туякова, Болата Узакова, Асылбека Капаева.

Просим направить ваши отзывы и предложения по адресу: Астана, здание «Дом министерств», подъезд 14, Министерство культуры и информации РК, кабинет 539.

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-05-19; 8-708-68-94-574.

#искусство #литература #МКИ #претенденты #госпремия Абая

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