Определены претенденты на соискание Госпремии имени Абая

Комиссия по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства им. Абая представила список произведений, прошедших предварительный отбор и допущенных к участию в следующем этапе конкурса.
В области литературы
Сборники стихов:
1. «Ақ батпырауық» Маралтая Ыбыраева.
2. «Құланиек, құба таң» Касымхана Бегманова.
3. «Жүрегім – мұңның ұясы» Серика Тургынбекулы.
В области искусства
1. Коллекция картин «Ұлы дала әуендері»
Алпысбая Казгулова.
2. Трилогия кюев «Тұран – Алтын Орда – Қазағым» Абильтая Шамиля.
3. Колллекция картин Батухана Баймена.
4. Историческая драматическая постановка «Жошы хан» авторского коллектива в составе Думана Рамазана, Едиля Хусаинова, Ерлана Туякова, Болата Узакова, Асылбека Капаева.
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