Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы по футболу, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Среди тех, кто пробился в эту стадию, есть две российские команды – московское "Динамо" и санкт-петербургский "Зенит". Москвичи одолели по сумме двух матчей бельгийский "Андерлехт" (3:1, 0:0), а петербуржцы были сильнее голландского ПСВ (3:0, 1:0).
Помимо российских клубов, в следующую стадию также прошли "Севилья" (Испания), "Интер" (Италия), "Аякс" (Нидерланды), "Фиорентина" (Италия), "Бешикташ" (Турция), "Эвертон" (Англия), "Динамо" (Киев, Украина), "Днепр" (Днепропетровск, Украина), "Брюгге" (Бельгия), "Наполи" (Италия), "Вольфсбург" (Германия), "Торино" (Италия), "Рома" (Италия), "Вильярреал" (Испания).
Жеребьевка пар пройдет в пятницу в Ньоне в штаб- квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Начиная с 1/8 финала, для команд уже нет географических ограничений и "посева" согласно рейтингу. На этой стадии могут сыграть между собой и клубы из одной страны. Хотя официальный сайт УЕФА уведомил, что в пятницу утром может появиться информация насчет некоторых ограничений при жеребьевке: видимо, речь пойдет о командах из России и Украины, которые встретиться друг с другом не смогут.
По итогам матчей 1/16 финала в следующий раунд помимо "Зенита" и "Динамо" вышли украинские "Динамо" и "Днепр", и не исключено, что встретиться с ними представители России не смогут.