Колонка обозревателей Оптический театр покорил планету Елена Брусиловская

А было это давным-давно, в ушедшем и во многом уже забытом XIX веке – именно в этот день, 28 октября 1892 года, в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно пригласил зрителей на премьеру невиданного доселе шоу под названием оптический театр. В специально созданном им аппарате рисованные картинки ожили! Это событие и стало той точкой отсчета, с которой началась эпоха анимационного кино. Правда, долгое время эта дата мало кому была известной, пока в 2002 году ее не вытащили на свет сотрудники французского отделения Международной ассоциации анимационного кино. И с тех пор 28 октября отмечается как Международный день анимации (в советской версии это слово звучало как мультипликация).



Конечно, с тех пор много воды утекло, современные технологии позволяют буквально творить чудеса, создавая даже трехмерную анимацию. Но какими бы продвинутыми не были технические средства, главное, как мне кажется, –содержание, которое вкладывается в тот или иной мультик. Вспомните, ведь те же советские мульт­фильмы не просто развлекали детей, в первую очередь они были мощным средством воспитания. Подарить мартышке банан, помочь мамонтенку найти свою маму, отдать последний волшебный лепесток больному мальчику, спасти прекрасную принцессу из плена… Эти сказки воспитывали чуть ли не на уровне 25-го кадра.



Расцветом мировой мультипликации принято считать 50-е годы прошлого века, когда американские мультипликаторы создали «Золушку», «Питера Пэна», «Алису в стране чудес» и «Спящую красавицу». Но вот парадокс – в то время, когда мир рукоплескал «королю мультипликации» Уолту Диснею, который вошел в историю кино как обладатель более 30 «Оскаров» (!), в стране Советов диснеевские мультики были признаны безыдейными, легковесными и даже вредными, потому советским мальчишкам и девчонкам их не показывали. А мультипликаторам партийные вожди дали указания – ударить по «диснеевской пошлятине» нашими советскими мультипликационными фильмами.



Этот удар был настолько сильным, что вплоть до перестройки, ускорения и демократизации мы не видели того, что сегодня считается классикой мировой мультипликации. Мне, например, впервые довелось увидеть мультфильмы Диснея – того же Микки Мауса, Белоснежку, «Пляску скелетов» – лишь в конце 60-х годов на одном из закрытых показов. Их устраивал тогда в Алма-Ате Институт химии для своих сотрудников. На этих сеансах крутили «нелегальное кино», то, что не шло в открытом прокате, в основном это были талантливые ленты западных режиссеров. Так нелегально прополз к нам и Микки Маус...



Надо сказать, что советские мультипликаторы, хоть публично и открещивались от творчества Диснея, взяли на вооружение его технологию. В результате были созданы прекрасные мульт­фильмы, такие, например, как «Снежная королева», «Каштанка», «Аленький цветочек»,«12 месяцев», «Мойдодыр», «Буратино» и многие другие. Интересно, что советские мультики так нравились в юности классику японского аниме Хаяо Миядзаки, что, посмотрев их, он решил стать мультипликатором.



В конце 60-х был создан и первый казахский мультфильм по мотивам народной сказки «Почему у ласточки хвост рожками». Эта была талантливая работа Амена Хайдарова. Хорошие мультфильмы и сегодня нужны нашим детям. Думайте об этом чаще, господа мультипликаторы, ведь на кон поставлены души будущего поколения.

