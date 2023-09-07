Опубликован график сельхозярмарок регионов в Астане

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Астане продолжаются сельскохозяйственные ярмарки товаропроизводителей из регионов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Фото: Kazpravda.kz

Ярмарки будут проходить каждые выходные до конца октября по проспекту Тауелсиздик, 50 на площади перед университетом искусств «Шабыт».

График сельхозярмарок:

9-10 сентября – Атырауская и Жамбылская области;

16-17 сентября – Западно-Казахстанская и Кызылординская области;

23-24 сентября – Алматинская и Жетысуская области;

30 сентября – 1 октября – Актюбинская и Костанайская области;

7-8 октября – Павлодарская и Абайская области;

14-15 октября – Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области;

21-22 октября – Карагандинская и Улытауская области;

28-29 октября – Акмолинская область.

На ярмарках горожане смогут купить свежие овощи, фрукты и другие натуральные продукты непосредственно у казахстанских аграриев. При этом цены будут значительно ниже рыночных.

#Астана #регионы #столица #ярмарка #продукты питания

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