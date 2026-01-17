Опубликован рейтинг богатейших спортсменов мира

Спорт,Футбол,В мире
6

Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: @cristiano

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду возглавил десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года по оценке Sportico.

Согласно подсчетам издания, Роналду зарабатывает $260 млн в год. Из них $200 млн по контракту с учетом бонусов/призовых и $60 млн вне футбольного поля.

На втором месте расположился боксер Сауль Альварес с доходом в $137 млн, замкнул тройку лидеров по этому показателю аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси ($130 млн).

В топ-5 также вошли бейсболист Хуан Сото ($129,2 млн) и баскетболист Леброн Джеймс ($128,7 млн).

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее Роналду был признан лучшим игроком Ближнего Востока.

 

#футбол #миллионер #Роналду

