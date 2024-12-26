Опубликован список обладателей стипендии «Болашак»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центр международных программ опубликовал список обладателей международной стипендии «Болашак», передает Kazpravda.kz

Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 271 казахстанцев стали обладателями международной стипендии «Болашак».

«Из общего числа стипендиатов 136 человек будут обучаться в магистратуре, 8 – в докторантуре, а 127 казахстанцев пройдут стажировку в лучших университетах и центрах мира», – говорится в сообщении.

Кроме того, 170 казахстанцев получили стипендии на прохождение научных стажировок в ведущих зарубежных научных и исследовательских центрах.

С полным списком обладателей стипендии «Болашак» можно ознакомиться здесь, список «Научные стажировки» – доступен по ссылке.