Опубликованы рейтинги надежности крупнейших банков Казахстана

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Банковский сектор стремится к надежности: активы БВУ РК достигли почти 25 триллионов тенге, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Ranking.kz.
Активы банковского сектора к июню выросли на 369,6 млрд тенге (+1,5%) за месяц, и сразу на 1,4 трлн тенге (+6%) – за год, составив уже почти 25 триллионов тенге. Более трети совокупной суммы активов БВУ РК концентрирует Народный Банк: 8,6 трлн тенге, плюс 156,9 млрд тенге за месяц, и сразу +3,8 трлн тенге – за год.
Примечательно, что на второе место вышел еще один крупнейший банк страны – ForteBank. Всего за месяц сумма активов фининститута выросла сразу на 127,9 млрд тенге, за год – на 475,8 млрд тенге, до 1,9 трлн тенге. На третье место по сумме активов спустился Kaspi Bank. За месяц банк прибавил 27,7 млрд тенге, за год – 456,5 млрд тенге, до 1,9 трлн тенге.
ForteBank уверенно идет на усиление позиций. Помимо роста активов, банк начал лето с улучшения рейтингов. Так, 6 июня 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило о своем решении повысить рейтинги ForteBank с "В" до "B+", прогноз – "Стабильный". Аналитики S&P сообщили: повышение рейтингов ForteBank связано с тем, что в последние три года банк значительно укрепил свою конкурентную позицию и входит в тройку крупнейших банков в Казахстане с рыночной долей 8% по размеру активов.
Более того, 15 июля 2019 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) также повысило рейтинги ForteBank. Так, долгосрочный рейтинг по депозитам ForteBank вырос сразу на две ступени, c В3 до В1, прогноз – "Стабильный". Повышение рейтинга отражает улучшение доходности банка и финансовой устойчивости за последние два года; повышение доходности обусловлено улучшением эффективности через рост банковского бизнеса, удержание расходов, возврат исторической проблемной задолженности и увеличение комиссионных сборов, отметили аналитики Moody’s.
В целом рейтинги тройки крупнейших по активам банков на текущий момент выглядят следующим образом.
Народный Банк: Standard&Poor's долгосрочный кредитный рейтинг эмитента – "ВВ", прогноз "Стабильный"; Moody's долгосрочный депозитный рейтинг – "Ba1", прогноз "Стабильный"; Fitch Ratings долгосрочный рейтинг дефолта эмитента – "BB", прогноз "Позитивный".
ForteBank: Standard&Poor's долгосрочный кредитный рейтинг – "В+", прогноз "Стабильный"; Moody's долгосрочный депозитный рейтинг – "B1", прогноз "Стабильный"; Fitch Ratings долгосрочный рейтинг дефолта эмитента – "B", прогноз "Стабильный".
Kaspi Bank: Standard&Poor's долгосрочный кредитный рейтинг – "ВB–", прогноз "Стабильный"; Moody's долгосрочный депозитный рейтинг – "Ba3", прогноз "Стабильный".
Заметим, при росте активов банковского сектора ссудный портфель БВУ РК, напротив, показывает отрицательную динамику: минус 1%, до 13,3 трлн тенге. Доля портфеля займов от активов БВУ РК составила всего 53,2%, против 57% годом ранее.
В то же время ведущая тройка по активам – в плюсе. Так, Народный Банк, в результате поглощения Казкоммерцбанка, нарастил ссудный портфель на 48% за год, до 4 трлн тенге.
ForteBank прибавил 6,2% за год, до 654,4 млрд тенге. Kaspi Bank увеличил портфель кредитов на 18,5%, до 1,2 трлн тенге.