Опубликованы рейтинги надежности крупнейших банков Казахстана

Экономика
7021
Фото из открытых источников
Банковский сектор стремится к надежности: активы БВУ РК достигли почти 25 триллионов тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz.   

Активы банковского сектора к июню выросли на 369,6 млрд тенге (+1,5%) за месяц, и сразу на 1,4 трлн тенге (+6%) – за год, составив уже почти 25 триллионов тенге. Более трети совокупной суммы активов БВУ РК концентрирует Народный Банк: 8,6 трлн тенге, плюс 156,9 млрд тенге за месяц, и сразу +3,8 трлн тенге – за год.

Примечательно, что на второе место вышел еще один крупнейший банк страны – ForteBank. Всего за месяц сумма активов фининститута выросла сразу на 127,9 млрд тенге, за год – на 475,8 млрд тенге, до 1,9 трлн тенге. На третье место по сумме активов спустился Kaspi Bank. За месяц банк прибавил 27,7 млрд тенге, за год – 456,5 млрд тенге, до 1,9 трлн тенге.

ForteBank уверенно идет на усиление позиций. Помимо роста активов, банк начал лето с улучшения рейтингов. Так, 6 июня 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило о своем решении повысить рейтинги ForteBank с "В" до "B+", прогноз – "Стабильный". Аналитики S&P сообщили: повышение рейтингов ForteBank связано с тем, что в последние три года банк значительно укрепил свою конкурентную позицию и входит в тройку крупнейших банков в Казахстане с рыночной долей 8% по размеру активов.

Более того, 15 июля 2019 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) также повысило рейтинги ForteBank. Так, долгосрочный рейтинг по депозитам ForteBank вырос сразу на две ступени, c В3 до В1, прогноз – "Стабильный". Повышение рейтинга отражает улучшение доходности банка и финансовой устойчивости за последние два года; повышение доходности обусловлено улучшением эффективности через рост банковского бизнеса, удержание расходов, возврат исторической проблемной задолженности и увеличение комиссионных сборов, отметили аналитики Moody’s.

В целом рейтинги тройки крупнейших по активам банков на текущий момент выглядят следующим образом.

Народный Банк: Standard&Poor's долгосрочный кредитный рейтинг эмитента – "ВВ", прогноз "Стабильный"; Moody's долгосрочный депозитный рейтинг – "Ba1", прогноз "Стабильный"; Fitch Ratings долгосрочный рейтинг дефолта эмитента – "BB", прогноз "Позитивный".

ForteBank: Standard&Poor's долгосрочный кредитный рейтинг – "В+", прогноз "Стабильный"; Moody's долгосрочный депозитный рейтинг – "B1", прогноз "Стабильный"; Fitch Ratings долгосрочный рейтинг дефолта эмитента – "B", прогноз "Стабильный".

Kaspi Bank: Standard&Poor's долгосрочный кредитный рейтинг – "ВB–", прогноз "Стабильный"; Moody's долгосрочный депозитный рейтинг – "Ba3", прогноз "Стабильный".

Заметим, при росте активов банковского сектора ссудный портфель БВУ РК, напротив, показывает отрицательную динамику: минус 1%, до 13,3 трлн тенге. Доля портфеля займов от активов БВУ РК составила всего 53,2%, против 57% годом ранее.

В то же время ведущая тройка по активам – в плюсе. Так, Народный Банк, в результате поглощения Казкоммерцбанка, нарастил ссудный портфель на 48% за год, до 4 трлн тенге.
ForteBank прибавил 6,2% за год, до 654,4 млрд тенге. Kaspi Bank увеличил портфель кредитов на 18,5%, до 1,2 трлн тенге.

Популярное

Все
Сокровище предков
Победы в Турции и Японии
Из этого растения сшили первые джинсы
Тайна старого колодца
Вернуть читателя
Единство и труд – верный маршрут
Детективы вне закона
Маленькие костанайцы стали чаще болеть туберкулезом
Почему бережливость не в тренде
В Восточном Казахстане намерены вывести «из тени» таксистов-нелегалов
Вот такая волокита
Пять элементов IT-экосистемы
Дело темное
Потенциал духовной дипломатии
Интересы населения превыше всего
Решение – в руках населения
Всегда на страже, всегда в седле
Казахстанские спасатели в Афганистане за сутки разобрали 76 участков
С заботой о нуждающихся
Не только корм
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Ни дня без камеры
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Месси планирует завершить карьеру в Аргентине
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
ХАМАС атаковал Израиль
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Комитет по возврату активов заработал в Казахстане
Пять элементов IT-экосистемы
Проект трехлетнего бюджета рассмотрели в правительстве
Аким Кызылординской области доложил Токаеву о развитии реги…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]