Организаторов финпирамиды TAKORP посадили под домашний арест

Закон и Порядок
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Также с них взяли подписку о невыезде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP на деньги вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz

Установлено, что в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой «TAKORP», действовавшей как платформа для рекламных приложений в США. Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту  через электронную криптобиржу «ОКХ».

Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.

Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов США в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге.

На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открыли 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге.

С санкции суда на недвижимое имущество и деньги наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста» и «подписки о невыезде».

В АФМ напомнили о запуске Telegram-бота «Baiqa, piramida!», позволяющего проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.  

При столкновении с деятельностью финансовой пирамиды, просьба обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

#следствие #арест #финпирамида #TAKORP

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