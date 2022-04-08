Организация исламского сотрудничества приняла резолюцию по январским событиям в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

На 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), прошедшей в марте текущего года в столице Пакистана на тему "Партнерство ради единства, справедливости и развития" был принят ряд резолюций в политической, экономической, научно-технической, гуманитарной, правовой и организационной сферах, в которых выражена консолидированная позиция мусульманских стран по основным глобальным и региональным проблемам.

Так, согласно резолюции №50/48-pol ОИС «О солидарности с Республикой Казахстан перед лицом терроризма», государства-члены осудили "террористические атаки, недавно произошедшие в Казахстане после мирных протестов, которые привели к насилию в стране и повлекли за собой жертвы и гибель невинных гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов". Государства-члены ОИС подтвердили "свою твердую приверженность поддержке единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана".

Вместе с тем принятая в январе текущего года Европейским парламентом резолюция о ситуации в нашей стране, вызвала "неодобрение" у государств-членов ОИС, так как изложенные в резолюции позиции "не способствуют продвижению и развитию межгосударственных отношений".

ОИС подтвердила "свою полную солидарность с Казахстаном и выразила поддержку мерам Правительства РК по обеспечению государственного суверенитета и соблюдения закона в целях национальной безопасности и дальнейшего развития страны".

В настоящее время ОИС насчитывает 57 государств-членов с общим населением около 1,7 млрд человек и является второй по величине международной организацией после ООН. Статус наблюдателя имеют 5 стран и 5 международных организаций. Казахстан стал членом Организации в декабре 1995 года.