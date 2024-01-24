Ориентация – север

По данным Центра трудовой мобильности Северо-Казахстанской области, закрепляемость прибывших в регион кандасов составляет 93%.

Напомним, что кандасы – это наши соотечественники, этнические казахи, репатрианты, переселяющиеся в Казахстан из соседних стран.

Не всем из них на новом мес­те подходит резко континентальный климат СКО, у кого-то возникают проблемы семейного характера, в общем, причин ­вернуться туда, откуда при­ехали, может быть много. Вот почему для оказания помощи переселенцам в регионе открыли отдел адаптации и интеграции.

– Чтобы сопровождать переселенцев, – пояснил директор Центра трудовой мобильности СКО Аман Турегельдин, – мы даем консультации юриди­ческого характера, оказываем переводческие услуги, приводим документы переселенцев в порядок, в общем, помогаем адаптироваться на новом месте.

В программе переселения граждан из трудоизбыточных регионов страны Северо-Казахстанская область участвует с 2016 года.

За восемь лет в регион прибыли больше 14 тыс. человек, свои дома здесь обрели свыше 700 переселенцев. Еще 3 тыс. приезжих Северо-­Казахстанская область примет в 2024 году. Региональная квота утверждена на 200 кандасов и 2,7 тыс. жителей юга ­Казахстана.

Для поддержки переселенцев из республиканского бюджета выделено почти 3,5 млрд тенге. Эти средства пойдут на выплату субсидий на переезд, возмещение расходов на аренду и приобретение жилья, обу­чение, развитие своего дела и так далее.

Расселять прибывающих будут в 176 селах. Регион испытывает дефицит кадров в 7 тыс. специалистов.

Между тем проблему оттока населения из северных регионов Казахстана поднял депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов после того, как члены депутатской фракции Народной партии Казахстана побывали в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В депутатском запросе он указал, что нужно создавать необходимые условия как для переселенцев, так и для постоянных жителей северных регио­нов, в частнос­ти, продумать систему северных надбавок, субсидий, льгот, преференций. Кроме того, требуются газификация и нормальное водоснабжение.