Ориентация – север Свежий выпуск 24 января 2024 г. 1:50 0 Андрей Кратенко Отнюдь не все переселенцы из южных регионов остаются на севере Казахстана. фото из архива "КП" По данным Центра трудовой мобильности Северо-Казахстанской области, закрепляемость прибывших в регион кандасов составляет 93%. Напомним, что кандасы – это наши соотечественники, этнические казахи, репатрианты, переселяющиеся в Казахстан из соседних стран. Не всем из них на новом месте подходит резко континентальный климат СКО, у кого-то возникают проблемы семейного характера, в общем, причин вернуться туда, откуда приехали, может быть много. Вот почему для оказания помощи переселенцам в регионе открыли отдел адаптации и интеграции. – Чтобы сопровождать переселенцев, – пояснил директор Центра трудовой мобильности СКО Аман Турегельдин, – мы даем консультации юридического характера, оказываем переводческие услуги, приводим документы переселенцев в порядок, в общем, помогаем адаптироваться на новом месте. В программе переселения граждан из трудоизбыточных регионов страны Северо-Казахстанская область участвует с 2016 года. За восемь лет в регион прибыли больше 14 тыс. человек, свои дома здесь обрели свыше 700 переселенцев. Еще 3 тыс. приезжих Северо-Казахстанская область примет в 2024 году. Региональная квота утверждена на 200 кандасов и 2,7 тыс. жителей юга Казахстана. Для поддержки переселенцев из республиканского бюджета выделено почти 3,5 млрд тенге. Эти средства пойдут на выплату субсидий на переезд, возмещение расходов на аренду и приобретение жилья, обучение, развитие своего дела и так далее. Расселять прибывающих будут в 176 селах. Регион испытывает дефицит кадров в 7 тыс. специалистов. Между тем проблему оттока населения из северных регионов Казахстана поднял депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов после того, как члены депутатской фракции Народной партии Казахстана побывали в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В депутатском запросе он указал, что нужно создавать необходимые условия как для переселенцев, так и для постоянных жителей северных регионов, в частности, продумать систему северных надбавок, субсидий, льгот, преференций. Кроме того, требуются газификация и нормальное водоснабжение. #работа #СКО #жилье #бюджет #кандасы #переселенцы