Оркестр Национальной гвардии чествовал военнослужащих запаса

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Во Дворце школьников имени М. Утемисова состоялся праздничный концерт военно-оркестрового центра Национальной гвардии МВД РК, посвящённый военнослужащим запаса. В мероприятии также приняли участие Ансамбль песни и танца войск правопорядка и воспитанники художественной самодеятельности

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Концерт был организован в честь ветеранов военных оркестров пограничной службы Министерства обороны Республики Казахстан, Службы государственной охраны, Национальной гвардии и Комитета национальной безопасности. Все эти люди посвятили свою жизнь военной сфере, в том числе деятельности в составе военных оркестров.

- Ваша служба играет важную роль в военной жизни. Как сказал Наполеон Бонапарт: «Музыка пробуждает дух солдата, повышает его единство и зажигает его энергию в трудную минуту». Ваши произведения вдохновляют бойцов на подвиги, объединяют коллектив и воспитывают чувство патриотизма и гордости за свою страну. От имени Главнокомандующего Национальной гвардией и от себя лично выражаю искреннюю благодарность ветеранам за их заслуги в укреплении и развитии Вооружённых сил нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов! - выступил с поздравительной речью заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК генерал-майор Бауржан Абжанов.

Концертная программа была насыщенной и яркой. На сцене выступили солисты Ансамбля песни и танца Национальной гвардии и мужской хор, исполнив такие популярные композиции, как «Есть только миг», «Мои года – мое богатство», «Как молоды мы были», «Салтдәстүрінсақтаған – бізқазақтыңбаласы», «Жан досым», «Синяя вечность». Прозвучали и известные песни «Господа офицеры», «Так хочется жить», которые вызвали бурные аплодисменты зрителей.

Среди почётных гостей выступили генерал-майор запаса Альберт Маткаримов, полковник запаса АсхатМухамедияров, возглавлявший Центр военного оркестра Национальной гвардии с 2011 по 2023 годы, и подполковник запаса - служащий редакции газеты «Қалқан» и журнала «Бүркіт». Они поделились воспоминаниями об истории создания военного оркестра Национальной гвардии и его дирижерах.

Завершилось мероприятие исполнением песни «Елдің қорғаны», которая тронула сердца зрителей. Публика аплодировала стоя, выражая благодарность артистам.

Важно отметить вклад таких выдающихся личностей, как первый начальник службы военного оркестра Министерства обороны РК полковник запаса Александр Беляков, основатель военно-оркестрового центра внутренних войск (ныне Национальной гвардии) полковник запаса Пётр Снаговский, а также полковник запаса Талгат Бердигулов, ставший первым руководителем Президентского оркестра Службы государственной охраны.

Сегодня военно-оркестровый центр Национальной гвардии по праву пользуется уважением среди населения и активно участвует в мероприятиях международного уровня, продолжая традиции своих предшественников.

#концерт #Нацгвардия

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