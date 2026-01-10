По словам специалиста, на всем Казахстанском Алтае есть единственное ущелье Куралы, где растет рододендрон Ледебура. Он занимает площадь не больше одного гектара.

– Зима, снег лежит, жимолость алтайская стоит без лис­тьев, – рассказывает лесник. – И рядом удивительное растение, произрастающее на территории Арчатинского лесничества – кус­тарник рододендрон Ледебура. Его отличительная особенность в том, что небольшая часть лис­тьев опала, однако в основном они остались на ветвях, и они зеленые.

Вечнозеленый кустарник является эндемиком Алтая и Саян, то есть больше его нигде не увидишь. Он занесен в Красную книгу Казахстана. Его невероят­ная устойчивость к холодам объясняется запасами хлорофилла в верхушечных листочках, не успевших пройти цикл старения и сброса.

Единственное – на зиму лис­тики скручиваются в трубочку, чтобы максимально защититься от нехватки влаги. Осенью рододендрон часто «вспоминает» о вторичном цветении, особенно если прохладная пасмурная погода сочетается с солнечными днями. Чуть больше тепла – и веточки расцветают.

На Алтае кустарник еще называют маральником, хотя он не служит кормом для лесных животных. С названием связана легенда о Владыке Алтайских гор. Его верным другом был исполинский марал, на котором повелитель объезжал свои владения. Однажды марала ранил жестокий охотник. Злодей тут же превратился в камень, а рогач помчался, круша скалы, образуя утесы и ущелья. Там, где падали капли крови животного, вырастали дивные цветы.

– Когда зацветает рододенд­рон Ледебура, горные склоны действительно поражают сочно-розовыми красками, – подтвердили в парке. – Соцветия выделяют столько эфирных масел, что при зажженной спичке облачка аромата могут вспыхнуть.

Эндемичный удивительный кустарник получил свое название в честь немецкого ботаника Карла Христиана Фридриха фон Ледебура, совершившего в 1826 году экспедицию на Алтай.

В целом флора Казахстанского Алтая насчитывает почти 2,5 тыс. видов, на территории Катон-Карагайского природного парка произрастает около 1 тыс. видов растений из 78 семейств. Из них 30 занесены в Красную книгу Казахстана.