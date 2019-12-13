Общество
Осетров и черную икру на сумму свыше 64 млн тенге изъяли у браконьеров в Атырау
Департаментом КНБ по Атырауской области совместно с Департаментом полиции пресечена противоправная деятельность группы жителей Атырау, организовавших браконьерскую деятельность по добыче рыб осетровых пород и икры с целью дальнейшего сбыта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.


Фото пресс-службы КНБ РК

"В результате преступной деятельности задержанных, государству причинен ущерб на сумму свыше 64 миллионов тенге, из незаконного оборота изъято 139 килограмм рыб осетровых пород и 11 килограмм черной икры", - говорится в информации.


Фото пресс-службы КНБ РК

ДКНБ по Атырауской области продолжается досудебное расследование по ст.ст.335 ч.3 п.1, 4 ("Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений"), 339 ч.2 п.2 ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами") Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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