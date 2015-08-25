Основа демократии и свобод 535 Еркин ОНГАРБАЕВ, проректор по учебной работе Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, доктор юридических наук, профессор

В Основном законе Казахстана заложена правовая основа современной модели государства XXI века. Принятая на республиканском референдуме 20 лет назад Конституция отдает приоритет общечеловеческим ценностям. Она соответствует мировым стандартам, так как дает возможность каждому гражданину решать вопросы в соответствии с законодательством.

В ней закреплен принцип триединства – общества, государства и личности, а также стратегическое направление поступательного развития страны. Об этом свидетельствует преамбула Конституции, где утверждаются основные ценности.

В Конституции наиболее полно отражены нормы, касающиеся приверженности идеалам свободы личности, равенства каждого в правах и общественного согласия. В ней ярко выражены основные юридические ценности: демократическое, правовое, социальное и светское государство, человек, его жизнь, права и свободы.

Важные направления, заложенные в преамбуле Конституции, определены как занятие Казахстаном достойного места в мировом сообществе, позиционирование государства в качестве миролюбивого гражданского общества. И наконец, нельзя не отметить осознание высокой ответственности перед нынешним и будущими поколениями. Именно эти ценностные установки определили значимость конституционных норм для поступательного и успешного развития нашей страны.

За 20 лет, опираясь на конституционные нормы, народ Казахстана добился значительных успехов в экономике, социальной политике и строительстве демократического общества. Первым шагом в становлении нашей республики как процветающего государства стало принятие стратегической программы «Казахстан-2030», которая была озвучена Президентом страны в Послании народу в 1997 году.

В Стратегии «Казахстан-2030» были определены семь приоритетных долгосрочных целей. Они нами достигнуты, и сегодня перед страной поставлена новая задача – вхождение в число 30 наиболее развитых государств мира.

Принятая в 2012 году Стратегия «Казахстан-2050»: новый политичес­кий курс состоявшегося государства» определила направления дальнейшего развития страны.

Благодаря конституционно закреп­ленным принципам миролюбивой внешней политики Казахстан установил добрососедские отношения с ведущими странами мира. Отказ от ядерного потенциала, приверженность принципам равенства и невмешательства во внутренние дела государств позволили нам в 2010 году председательствовать в ОБСЕ.

Государства все чаще обращаются к Казахстану, возлагая на него посреднические миссии между конфликтую­щими сторонами. В этом плане миролюбивость гражданского общества выступает как залог политической стабильности, которая зиждется на межэтническом и межконфессиональном согласии.

Конституция расширяет горизонты участия представителей всех нацио­нальностей в управлении делами государства. В связи с этим в ней четко определен статус Ассамблеи народа Казахстана, делегирующей своих представителей в высший орган законодательной власти – Парламент: 9 депутатов Мажилиса избираются самой АНК, кроме того, Глава государства с учетом национальных, этнических, конфессиональных интересов населения назначает 15 депутатов Сената.

Конституционный статус ассамблеи позволяет ей выступать в роли опоры государства в вопросе укрепления национального единства в Казахстане, где под одной крышей проживают представители более 130 наций и этносов, 17 религиозных конфессий. Пять съездов лидеров мировых и традиционных религий, по словам Президента страны Нурсултана Назарбаева, «в немалой степени способствовавшие тому, чтобы мир не сорвался в пропасть «столкновения цивилизаций», проведены на нашей многонациональной земле.

«...Диалог, взаимное понимание и уважение являются мощной созидательной силой, способной обеспечить благополучие и мирное сосуществование людей разных культур и религий», – подчеркнул в одном из своих выступлений председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Все это еще раз свидетельствует о том, что конституционный строй нашего государства зиждется на принципах демократии, стремлении к диалогу, миросозиданию. Это ли не показатель укрепления толерантности гражданского общества?

Свободное, демократическое об­щество невозможно без высококвалифицированных, профессиональных, грамотных специалистов, владеющих инновационными методами овладения новыми знаниями. Статья 30 Конституции гарантирует гражданам Казахстана право на образование. Вхождение нашей страны в число 30 наиболее развитых стран мира выполнимо только в случае формирования так называемого человеческого капитала, способного обеспечить устойчивый социально-экономический рост и конкурентоспособность государства в условиях глобализации и надвигаю­щихся вызовов.

Основу человеческого капитала составляет высокообразованная интеллектуальная нация. Именно образование и есть тот самый стратегический ресурс, который поднимет и экономику, и культуру, и духовность нашей страны. Президент страны Н. Назарбаев неустанно подчеркивает, что ведущий фактор экономического и социального прорыва в XXI век – «сами люди, их воля, энергия, настойчивость, знания». Достояние любого государства – человеческий капитал. Казахстану, стремящемуся войти в число самых развитых стран, в рамках реалий нашего времени, создание надежного, устойчивого кадрового и интеллектуального потенциала просто необходимо.

Один из принципов современного конституционализма – защита прав и свобод человека. И именно этот аспект поставлен во главу угла происходящего реформирования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, модернизации правовой системы страны, обеспечения верховенства закона.

С 1 января 2015 года вступили в силу новые Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях. В новых редакциях кодексов были воплощены идеи гуманизации уголовного законодательства, декриминализации экономических правонарушений, усиления мер ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как терроризм и экстремизм.

В качестве незыблемых ценностей следует отметить конституционную законность, которая красной нитью прослеживается в деятельности Конституционного совета РК, призванного стоять на страже интересов государства и конкретного человека. Его нормативные постановления, а их уже более двухсот, всемерно способствуют укреплению суверенитета государства, обеспечению прав и свобод человека и гражданина, защите территориальной целостности и формы правления республики.

В определении дальнейшего пути развития современного Казахстана огромное значение имеют задачи, поставленные в новой экономической политике Казахстана «Нұрлы жол», прозвучавшие в Послании Президента народу 11 ноября 2014 года.

Наша Конституция – гарант государственной и частной собственности. Языковая политика также находится под ее защитой.

Двадцать лет в рамках тысячелетней истории номадов – период недолгий. Но для молодого, развивающегося государства ценностные установки, заложенные в Основном законе, – непреложная истина для дальнейшего развития.

Глава государства Нурсултан Назарбаев в одном из выступлений отметил: «Конституция стала основанием нашей свободы. Она закрепляет весь тот комплекс наших побед, наших обретений, которые принесла независимость… Мы учимся жить в демократическом обществе, а значит, ежедневно сами создаем демократию… Наша Конституция дала нам главное – право выбора, ибо творить свою жизнь самим – ценнее любых сокровищ».



