Основа для замещения
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Марина Демченко
В Послании народу «Экономический курс Справедливого Казахстана» Глава государства отметил, что воплотить в жизнь новую экономическую модель без модернизации инфраструктуры невозможно. О том, как решать проблемы, накопившиеся в теплоэнергетическом секторе страны, с тем чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла и электроэнергии, как укрепить энергетическую безопасность и выполнить обязательства климатической повестки, рассуждают гости нынешнего
«Эксперт-совета».