Основа для замещения

Дефицит инвестиций генерирует убытки

Жакып Хайрушев, управляющий директор НПП РК «Атамекен», заслуженный энергетик:

– Одной из основных причин нештатных ситуаций на теплосетях является высокая изношенность и нарушение сроков и условий их эксплуатации. По данным Министерства промышлен­ности и строительства, объекты изношены более чем на 50% по всему Казахстану, а нормативный срок их эксплуатации давно превышен. Немедленной замене подлежит 7 550 километров, что составляет 54% теплосетей из 14 тысяч километров.

Старение теплосетевой инфраструктуры неизбежно приводит к росту аварийности: 80% аварий в системе централизованного теплоснабжения происходит именно на тепловых сетях. Причем не выдерживает «последняя миля» – внутриквартальные тепловые сети, относящиеся к зоне ответственнос­ти местных исполнительных органов.

Большая проблема связана с отсутствием схем теплоснабжения регионов, с помощью чего можно было бы оценить степень готовности к прохождению отопительного сезона, а отсутствие единого центра ответственности делает невозможной оценку.

Сегодня местные бюджеты не в сос­тоянии в полной мере финансировать модернизацию теплосетей, эффективность госуправления в данной сфере недостаточна. Сильная изношенность тепловых сетей порождает другую, не менее тяжелую для решения проблему – отсутствие денег на обновление тепловой инфраструктуры.

Согласно программе «Тариф в обмен на инвестиции», для снижения изношенности сетей до 2029 года в сектор теплоснабжения планируется привлечь 900 миллиардов тенге инвестиций, что позволит отремонтировать 2 300 км теплотрасс и до 40% снизить процент их износа. Однако найти эти средства в республиканском и тем более региональном бюджете при существующих тарифах маловероятно.

Значит, нужны внешние инвестиции, и для этого необходимо законодательно закрепить механизм их возврата, проект которого все еще находится на рассмотрении Мажилиса Парламента. Необходимо попытаться задействовать механизмы государственно-частного партнерства, средства государственных финансовых институтов развития под льготные проценты.

Для успешного осуществления прог­раммы «Тариф в обмен на инвестиции» нужен сбалансированный подход, учитывающий интересы всех заинтересованных сторон, включая потребителей энергии. Также необходима прозрачность в процессе определения тарифов и контроль над использованием инвестиций. Это обеспечит доверие к программе.

К примеру, на 2023 год в ее рамках были запланированы следующие работы: привлечение 300 миллиардов тенге дополнительных инвестиций, ремонт 13,2 тысячи километров инженерных сетей, снижение до двух процентных пунктов степени изношенности коммунальных сетей, повышение до 50% зарплаты работников сферы естественных монополий. Также предусмат­ривалось ужесточение требований к руководству предприятий-монополистов и анализ состояния активов (отражение протяженности, степени изношенности и ремонта сетей в ИС «Монополист» КРЕМ Министерства национальной экономики).

Хотелось бы спросить лиц, ответственных за исполнение этой программы: что из всего этого было выполнено, что не выполнено и почему? А спрашивать в том числе должен Совет рынка, функцио­нирующий как бы в рамках Закона «Об электроэнергетике», но почему-то этого не делающий, а также – представители общественности, негосударственных организаций и НПО, которые могли бы взять на себя функции координатора отрасли и инициатора общественного обсуждения проблем теплофикации.

Однако эта работа в Казахстане не ведется, от слова «совсем»…

Кроме схем теплоснабжения, о которых я говорил выше, необходимо пересмотреть бывшие СНиПы, сейчас СН по строительству и эксплуатации тепловых сетей. Именно в этих нормативных документах указаны предельные суточные температурные режимы, средние режимы за дни и месяцы, в расчете на которые следует строить сети и закладывать в проект материалы, способные выдерживать казахстанские морозы.

Пришло время всю отрасль связать в единый кулак, наводя порядок с теп­лоснабжением страны, без оглядки на разные межведомственные группы и разные подходы к той или иной части некогда единой сферы, которую мы все еще по старинке называем «ЖКХ» и практикуем к ней такое же «вчерашнее» отношение – потребительское.

Необходимо провести комплексную работу по модернизации коммунальной инфраструктуры. Нужно увязать все схемы тепло- и электроснабжения, газо- и водоснабжения с энергосбережением. Провести инвентаризацию удельных расходов топлива на выработку электрической и тепловой энергии и, наведя здесь порядок, усилить контроль со стороны надзорных и контрольных органов в части соблюдения экологичес­кой, промышленной и энергетической безопасности.

Государство еще с весны 2023 года стало разбираться с ситуацией в сфере теплоснабжения. Были проведены аудиты ТЭЦ, проанализированы тарифы и состояние тепловых сетей, но на этом останавливаться нельзя. Необходимо установить четкие критерии надежности теплоснабжения потребителей, четко закрепить обязанности всех структур по обеспечению готовности к отопительному сезону как для теплоэнергетических и энергоснабжающих сетевых компаний, так и для конечных потребителей тепловой энергии.

Повышать энергоэффективность

Дамир Нарынбаев, исполнительный директор Ассоциации KAZENERGY:

– Каким должен быть переход сектора на ресурсосберегающие, экологически чистые технологии для дос­тижения обязательств по углеродной нейтральности? Вопрос непростой и неоднозначный.

Углеродная нейтральность подразумевает отказ от угля, нефти и газа. Но сегодняшние реалии таковы, что более 80% генерации в нашей стране приходится именно на эти ресурсы, поэтому в ближайшей перспективе нам будет сложно отказаться от того же угля. Чем его заменить?

Атомная энергетика может стать основой для замещения угольных мощностей. Газификация регионов и возможные дополнительные поставки газа из России способны существенно повлиять на замещение угольных котельных и ТЭЦ в Центральном и Восточном Казахстане.

Энергетический «поворот», назовем его так, для Казахстана – это развитие ВИЭ, расширение мощностей газовой и гидрогенерации, строительство АЭС. «Энергетическая корзина» многих стран состоит из комбинированных источников. Все зависит от финансово-экономических возможностей – кто-то развивает ВИЭ, а другие упор делают на атомную энергетику.

Богатые углеводородами ОАЭ вводят атомную станцию, а Франция, Китай – уже мировые лидеры по АЭС. Казахстан мог бы тоже развивать свою энергетику за счет энергии атома, увеличить объе­мы газовой генерации, использовать «чистые» угольные технологии, ВИЭ и потенциал гидроэнергетики. Пока мы имеем доступное сырье для тради­ционных электростанций, есть смысл их эксплуатировать, работая над повышением энергоэффективности.

ВИЭ в Казахстане развиваются очень хорошими темпами: по итогам 2023 года в общем энергобалансе доля возобновляемых источников уже больше 6%. Проводимые Минэнерго РК аукционы демонстрируют востребованность: пятилетний график аукционов по отбору проектов ВИЭ до 2035-го предусматривает ввод новых источников «зеленой» энергии мощностью 6,7 ГВт.

На различных этапах проработки находятся проекты по развитию крупных электростанций ВИЭ с системами накопления энергии. Однако ввиду нестабильности таких источников (ветер, солнце) станции ВИЭ создают в единой энергосистеме Казахстана дисбалансы мощности.

В связи с этим в условиях острого дефицита регулирующих мощностей и необходимости интеграции растущих объемов ВИЭ в энергосистему одним из решений может стать оснащение этих объектов системами накопления энергии. Но надо понимать, что обязательное наличие таких систем на станциях ВИЭ может существенно повлиять на их проектную стоимость, а при действующих тарифах – значительно ухудшить окупаемость проектов.

Думается, необходимо сначала провести комплексные испытания, запус­тить пилотные проекты, выяснить техническую и экономическую рентабельность, а после определить требования по эксплуатации, разработать технические стандарты.

Одним из наиболее актуальных воп­росов сектора возобновляемых источников энергии является развитие местного содержания. Тут требуется проработать вопросы локализации производств и оборудования для ВИЭ.

Хочу отметить, что компании – члены Ассоциации KAZENERGY активно выступают за развитие ВИЭ. Нами инициировано предложение для крупных недропользователей по частичному переводу собственного энергопотреб­ления на такие источники.

О дорогом удовольствии

Сапар Ахметов, инженер-строитель, член общественного совета Астаны:

– Говоря о ситуации, сложившейся в энергетике и коммунальном хозяйстве, нужно признать: сейчас мы пожинаем плоды того, что долгие годы не имелось комплексной программы развития целой отрасли. А теплоэнергетика? Ее вообще у нас как будто не существовало!

На этот счет уже много сказано экс­пертным сообществом, есть немало интересных предложений. Проблема в том, что систему коммунального хозяйства курировали разные министерства. Во время работы в столичном акимате у меня сложилась твердая позиция: нужно создать отдельное Министерство строительства и коммунального хозяйства. Эти направления напрямую ­влияют на уровень жизни и безопас­ность граждан, не зря она называется­ сферой жизнеобеспечения. Мы все равно рано или поздно к этому придем.

Строительство и коммунальное хозяйство вместе – это более естественно. Тогда под эгидой одного министерства мы могли бы разработать комплексный план, современные строительные нормы и правила, стандарты и требования.

Считаю, для того чтобы комплексно наладить работу в секторе, нужно сначала выстроить вертикаль – систему соподчинения и согласования действий, а потом уже комплексно работать внутри нее и двигаться дальше.

Другую проблему – разбалансировку энергосистемы – мы тоже создали собственными руками. В 2009 году в Казахстане ввели дешевый ночной тариф и дорогой – дневной. Пекарни, некоторые промышленные объекты перешли на ночной режим работы, многие частные домовладения ночью отапливали жилые дома электрокотлами, тем самым мы худо-бедно решали проблему ночного потребления электроэнергии.

В 2017-м вернулись к единому тарифу с введением системы «тариф в обмен на инвестиции», чем еще больше разбалансировали систему. Днем мы вынуждены закупать недостающую электроэнергию в России, а ночью рассчитываться и отдавать электричество соседям почти бесплатно.

Казалось бы, тариф увеличился, поскольку ночного не стало, но и по деньгам мы ничего не выиграли: потребители стали снова платить больше, а субъекты естественных монополий инвестиций так и не получили. Да, тариф, безусловно, очень важен для того, чтобы инвестировать в модернизацию. Поэтому нужна комплексная программа на уровне государства, а не министерства или «Самрук-Казына».

Буквально в конце минувшего года в числе экспертов из совета по региональному развитию при партии «Amanat» мне довелось побывать в Темиртау на ТЭЦ и убедиться в ее плачевном состоя­нии. Инвестиций бывшие владельцы в теплоэнергоцентраль не вкладывали. Никакого энергонадзора не было. Если никто не контролирует, не считает, то никто и не отчитывается, поэтому на многих частных ТЭЦ такая же ситуация.

И тут тоже нужно наводить порядок: должен быть государственный орган, который будет заниматься этим воп­росом.

Модернизация энергетического и коммунального комплекса – удовольствие дорогое. Сколько инвестиций нужно? Для каждого региона расчет должен быть индивидуальным, причем сразу нужно определить, какую часть возьмет государство, какую – частный инвестор.

Это должна быть гибкая система: если в энергетику деньги будет вкладывать только государство, мы далеко не уйдем. По силам ли ему такие траты? Сейчас у нас не советская экономика, а рыночная, с различными игроками и интересами, как со стороны генерации, так и потребления. И чтобы частник инвестировал в отрасль, он должен знать маржинальность, точно быть уверенным, что окупит свои инвестиции.

Все это он должен просчитать и установить вместе с государством и на основе уже этих расчетов формировать тариф для каждого региона и отрасли. Нужно также предусмотреть, чтобы инвестиции были защищены, а тарифы – не завышены. Для долгосрочных инвестиций, долгосрочной работы – это хорошая тема, и бизнес, думаю, на это пойдет.

У нас развивается сектор ВИЭ, но есть немало вопросов, как он будет работать в 30-градусные морозы, при длительной пасмурной погоде? Поэтому от угля мы не сможем отказаться, и с ним тоже нужно работать. Есть новые экологически чистые технологии для угольной генерации – надо их внедрять, ведь наши ТЭЦ до сих пор работают по технологии 60-х годов прошлого века.

Следует решить, какие институты будут заниматься наукой, пересматривать стандарты. И мы опять возвращаемся к тому, что должно быть долгосрочное видение, перспективное планирование.

Приведу лишь один пример. Мы строим­ жилые дома, которые подключаются к центральному отоплению. Но если в них, как в Европе, ставить электрические обогреватели, это работать не будет. Ведь тогда придется полностью менять систему электроснабжения, менять теплоизоляцию, приспосабливая ее к нашим климатическим условиям.

Поэтому у нас, к сожалению, нет другого выбора, кроме того чтобы строить ТЭЦ, работающие на энергосберегающих технологиях.

Мы должны в первую очередь обеспечивать внутренние потребности, даже добывая уголь. Сейчас качественный уголь тяжело купить, потому что он почти весь уходит на экспорт.

Сельчанам из северных регионов приходится ездить в областной центр, не во всех районах есть уголь, да и цена на него многим не по карману. А людям надо зимой выживать, поэтому они идут в ближайший лес и выру­бают его на дрова. И это в то время, когда мы говорим об углеродной повестке!