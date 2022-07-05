Фото: Kazpravda.kz
Общество
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в кулуарах Правительства прокомментировал вопрос о том, при каких условиях могут вернуть прежнее название столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я пока для этого никаких оснований не вижу. Я вам еще раз говорю, что пока никаких оснований нет», – сказал Ералы Тугжанов.

«Это право граждан нашей страны», – добавил он, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать гражданам, чтобы переименовали столицу.

«Ежегодно как отмечали день рождения города Нур-Султана, так и будет отмечаться. Вы знаете, что у нас запланировано много мероприятий. Они проходят в плановом режиме, начиная фактически с 1 июля. Это День домбры. Все мероприятия с 1 по 8 июля проходят в рамках Дня столицы. Мы празднуем не день рождения одного человека (Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева - прим. ред.), мы празднуем День столицы», – резюмировал он.

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