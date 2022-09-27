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Основано на модернизации
Марал Калиева, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института истории государства

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года отражает основополагающие направления современного развития страны.

Созидание нового справедливого Казахстана основывается на модернизационных процессах. Как отмечает Президент, продолжением политической модернизации должны стать структурные экономические преобразования. Нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство». Модернизация тесно взаимосвязана с положениями социальной безопасности общества.

Такие факторы, как экономический рост, занятость населения, качественная система образования и здравоохранения, развитие демократических социокультурных ценностей, оказывают всестороннее влияние на укрепление социальной защиты жизненных интересов и прав граждан. На сегодняшний день модернизация выступает как стратегическое направление жизнедеятельности нашего общества.

Поэтому важно, что в Послании четко определены приоритеты нового экономическо­го курса: стимулирование частной предпринимательской инициа­тивы – то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику; развитие конкуренции – то есть обеспечение равных возможностей для всех; и, конечно же, справедливое распределение национального дохода.

В этом плане весьма значима роль конкурентоспособности. Особенно она актуальна для молодежи. Конкурентоспособность содержит в себе систему ценностей модернизации. Идея конкурентоспособности способствует продвижению к информационному обществу и активизации индустриально-инновационных преобразований.

Построение справедливого Казахстана также предполагает социальную зрелость и социальную безопасность, выяв­ляет актуальность цифровых технологий и новых форм экономических преобразований.

Социальная поддержка и активная гражданская позиция общества – также важнейшие составляющие политики нашего государства. Поэтому в Послании определена значимость всех социальных институтов, что способствует развитию гражданского общества, создает политические, социально-экономические условия для успешной модернизации Казахстана.

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