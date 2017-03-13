​Основной критерий – обеспечение трудоустройства

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Женис Байтурин, Актобе

С участием министра в облакимате прошло совещание, посвященное разъяснению Послания Главы государства и вопросам реализации в регионе Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы. Как проинформировал, открывая встречу, аким области Бердыбек Сапарбаев, по итогам 2016 года Комплексным планом содействия занятости населения в регионе было охвачено 29 454 человека. В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» приняты меры по трудо­устройству 13 369 актюбинцев, а по линии программы «Өрлеу» в Актобе обусловленная денежная помощь назначена 199 гражданам из 37 семей. В результате принятых мер выполнено одно из главных поручений Президента – не допущен рост безработицы, в том числе среди молодежи. Уровень общей безработицы по итогам IV квартала 2016 года снизился до 4,8%, уровень молодежной безработицы составил 2,4%. В минувшем году были также оказаны различные виды помощи социально уязвимым слоям населения на общую сумму более 2 млрд тенге, свыше 6,3 тыс. инвалидов были обеспечены техническими и гигиеническими средствами, протезно-ортопедичес­кой помощью, санаторно-курортным оздоровлением.

В ходе совещания были обсуждены основные нап­равления новой Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы. В своем выступлении Тамара Дуйсенова подчеркнула, что в 2016 году остались незакрытыми 26 тыс. вакансий. Казахстанцы не смогли занять предложенные должности из-за недостатка либо образования, либо практики. Поэтому для предупреждения углубления данного тренда и повышения квалификации трудовых ресурсов по поручению Главы государства разработана новая Программа по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства, главная цель которой – организация массового обучения граждан наиболее востребованным на рынке труда профессиям или основам предпринимательства. При этом планируется усилить роль дуального обучения, создать для жителей отдаленных районов возможность получения образования посредством мобильных курсов обучения, а также расширить микрокредитование на селе и в городе. Министр также рассказала о предстоящем повышении пенсий и пособий, коснулась, отвечая на вопросы участников совещания, новых форматов оказания адресной социальной помощи, параметров микрокредитования предпринимательства.

В этот же день министр ознакомилась с деятельностью Центра обслуживания населения города Актобе в рамках реализации Прог­раммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, а также с ходом внедрения единой информатизационной системы «е-Халык» в сельских округах на примере с. Курайли. Тамара Дуйсенова посетила Актюбинский политехнический колледж, а также Центр социального обслуживания детей с психоневрологическими заболеваниями и кризисный центр для женщин и детей, которые были открыты в прошлом году в Актобе в рамках государственно-частного партнерства.

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