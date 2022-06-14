Основные драйверы роста

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Гурий Шедин

Аким Актюбинской области Ондасын Оразалин в ходе пресс-конференции на площадке СЦК рассказал о темпах социально-экономического развития региона.

По его словам, есть несколько факторов, дающих региону импульс для развития, включая транспортную логистику, сельское хозяйство, металлургичес­кую промышленность.

В настоящее время в области проживает 900 тыс. человек, и по площади она является одной из крупнейших в Казахстане. Данный аспект требует повышенного внимания к жилищному строительству. За последние три года в регионе ежегодно вводилось в эксплуатацию не менее 1 млн кв. м жилья. В прошлом году этот показатель удалось перевыполнить, сдав в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилой площади.

В этом году планируется сдать 1,3 млн кв. м жилья, за пять месяцев года уже введено 300 тыс. квадратов.

– Актюбинская область имеет большой потенциал для развития как крупный транспортный узел и хаб. Если в 2011–2018 годах, то есть за 8 лет, на дорожный ремонт было затрачено около 36 миллиардов тенге, при этом доля местных дорог в хорошем состоя­нии увеличилась на 11%, то за последние три года при бюджетных затратах в 36,7 миллиарда тенге удалось увеличить долю дорог в хорошем состоянии на 13,7%.

В этом году предусмотрено самое масштабное финансирование дорог – на 34 миллиарда тенге. Из них около 20 миллиардов будет направлено на дорожный ремонт, а 14 миллиардов – на ремонт проезжей части улиц. Всего в этом году планируется привести в порядок 600 километров дорог, – сказал Ондасын Оразалин.

На сегодняшний день 97,2% населения области обеспечены чистой питьевой водой. Что касается снабжения голубым топливом, то в прошлом году здесь газифицировали 16 сел с населением более 10 тыс. человек. В этом году еще 9 сел планируется обеспечить голубым топливом и довести долю газификации до 93,4%, сказал глава региона.

Что касается сельского хозяйства, то, по словам Ондасына Оразалина, в 2019-м по согласованию с МСХ разработан пятилетний план развития АПК региона. В соответствии с ним в 2020–2021 годах из местного бюджета впервые было выделено 12,7 млрд тенге на субсидирование кормов и 7,2 млрд тенге на обновление сельскохозяйственной техники.

– Обновление сельхозтехники идет полным ходом, – рассказал аким. – По итогам 2019-го этот показатель составил 3,9%, в прошлом году – 5,9%... За последние два года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму более 700 миллиардов тенге. Поголовье лошадей увеличилось на 38%, КРС – на 20%, мелкого рогатого скота – на 7,1%, птицы – на 4,5%.

В ближайшие три года в АПК планируется реализовать 75 проектов на сумму более 315 млрд тенге. В прошлом году свыше 5,5 тыс. бизнес-проектов получили господдержку.

Актюбинская область – регион с высокой промышленной и инвестиционной привлекательностью. За последние годы она добилась значительных успехов. Как отметил Ондасын Оразалин, из года в год увеличивается объем промышленной продукции, проводится курс на диверсификацию экономики.

– Если говорить о малом и среднем бизнесе, то в прошлом году господдержка была оказана более чем 5,5 тысячи бизнес-проектов, что в два раза больше, чем в 2020-м... Количество действующих субъектов МСБ в регионе по сравнению с 2020-м выросло на 6,8%, объем выпускае­мой продукции увеличился на 21,7%, – сказал аким.

По итогам пяти месяцев года в регионе сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация. Будут приняты необходимые меры для реализации поручений Главы государства по улучшению благосостояния населения и обеспечению социально-экономического роста, заверил аким области.

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