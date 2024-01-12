Особая миссия Бозока

Ориентир развития столицы

Археологические поиски на территории городища Бозок ведутся уже 15 лет. Раскопки выявили остатки поселений, относящихся к разным историческим периодам. Наиболее ранние из них относятся к энеолиту, а наиболее поздние – к средневековью. В Бозоке найдены многочисленные артефакты, в том числе керамические изделия, металлические орудия и драгоценности. Эти находки свидетельствуют о том, что город был важным торговым и культурным центром.

Бозок, обладающий значительным символическим потенциалом, в рамках концепции генерального плана Астаны стал ориентиром композиционной оси «Запад – Восток». Историко-культурный потенциал этого памятника способствовал его включению в общенациональный список сакральных объектов Казахстана и созданию на его базе музея-заповедника «Бозок».

– Согласно исследованиям археологов Евразийского национального университета имени Л. Гумилева, материалы городища Бозок отражают историю четырех государственных образований, существовавших в средние века на территории Казахстана: Тюркского каганата (VI–VIII вв.), Кипчакского ханства (Х–ХII вв.), Золотой Орды (XIII–XIV вв.) и Казахского ханства (XV–XVI вв.), – говорит директор Государственного музея-заповедника «Бозок» Сауле Бурбаева.

В VII веке на территории городища появляется тюркское святилище. В X–XII веках здесь была военная ставка предводителя кыпчакских племен. На территории памятника также найден некрополь эпохи Золотой Орды (XIII–XIV вв.), где встречаются монгольские и тюркские элитные захоронения. Недалеко от некрополя зафиксированы зимовки казахов XVIII–XIХ веков.

Формирование сакральных пространств, обозначенное теоретиком искусства Алексеем Лидовым как «иеротопия» (от «иерос» – священный, «топос» – место), наблюдается во многих уголках Земли. Археологи и историки пытаются сегодня представить усилия жителей средневекового Бозока организовать сакральное пространство в исторической ретроспективе. Бозок уже в самом своем названии от гидронима «Бузукты» несет важный символический посыл, имеющий сакральное значение. Слово «бозок» в буквальном переводе – «небесные стрелы», в переносном означало в ранний период истории тюрков «правое крыло войска», «старшее племя». Сохранилась легенда о том, как Огуз-каган, герой-прародитель тюркских народов, разломал и разделил между своими старшими сыновьями посланный ему небом лук. Поэтому потомки Огуз-кагана по его повелению получили название «бузук» (что значит «ломать на части»). Так название городища Бозок исторически восходит к истокам тюркской государственности.

В XI–XII веках племенная группа огузов Бозок расселилась в Малой Азии и на Ближнем Востоке и дала начало ведущим правящим династиям Османов и Зулькадаров. На территории Евразии известны одноименные с Бозоком топонимы. В долине реки Сырдарьи (Бузук кала) и на территории Турции (Бозок – исторический предшественник провинции Йозгат в центре Турции). Так слово «бозок» отражает пути продвижения ранних тюркских племен из Центральной Азии в Малую Азию.

Таким образом, само название городища Бозок и его история благоприятствуют отражению в формировании музейного пространства единства тюрков.

Культовый центр

– Бозок в средние века – это город типа «ордакент» – сезонная административная резиденция правителя, возникшая на священном месте, – говорит директор научно-исследовательского института имени Кемаля Акишева ЕНУ Марал Хабдулина. – Город был не только крупным политическим, ремесленным и торговым, но также и культовым центром.

Среди знатных погребений Бозока есть и погребение женщины с предметами вооружения. Ее могила расположена прямо у входа в южный квартал. Верх гроба был закрыт шелковой тканью, от которой остался тлен фиолетового цвета, и видно, что ткань была задрапирована складками и скреплена костяными «пронизками».

До археологов дошли только металлические, глиняные и костяные вещи и украшения, но даже по ним можно реконструировать обряд погребения знатной женщины. На ее руки были надеты серебряные браслеты. Правая кисть прикрывала серебряную чашу. Слева у пояса висел железный кинжал в деревянных ножнах. Рядом с кинжалом находилась железная пика. В ногах вне гроба положены железные удила. От головного убора сохранился фрагмент берестяного цилиндра с налипшими раковинами каури. С обеих сторон головы найдены серебряные сережки в виде знака вопроса с полыми подвесками на концах. У височных костей расчищены скопления речного жемчуга. Этот жемчуг был нанизан на шелковую нить. С каждой стороны головы обнаружено по 200 жемчужных бисеринок. Когда-то они украшали головной убор. Некоторые участки скоплений жемчуга сохранили ромбовидную форму, по ним реконструировали подвески головного убора. На шее у женщины была нитка бус. Среди них есть мелкие серебряные бусины, есть и жемчужные. Основная часть – это бусы из стекла, покрытого голубой глазурью. В центре висела подвеска длиной 2 см в виде клюва пеликана, рядом находились бусы в виде фигурок птиц.

По определению антропологов, женщина умерла в возрасте примерно 50 лет. Это погребение и сопровождающие ее вещи раскрывают многие стороны истории и культуры племен, живших в районе Астаны в XIII–XIV веках. Во-первых, не вызывает сомнения высокий социальный статус погребенной. Она была не только хранительницей очага, но наравне с мужчинами участвовала в боях. Судя по кинжалу и пике, была не рядовым воином, а выполняла руководящие функции. Жемчуг и раковины каури были доставлены из дальних стран, возможно, во время походов. Бусы в виде водоплавающих птиц говорят о культе воды и культе птицы, образ которой был излюбленным мотивом украшений тюркоязычных народов. По вещам погребение женщины датируется концом ХIII в.

Таким образом, одним из результатов раскопок городища Бозок является реконструкция облика этой средневековой женщины – воительницы, жившей здесь 700 лет назад.

Еще одним результатом исследования этого погребения является научно достоверная реконструкция головного убора. Она сделана на основании точных архео­логических данных и сохранившихся описаний европейских путешественников Плано Карпини, Вильгельма Рубрука, посещавших дворы золотоордынских ханов и видевших пышные головные уборы знатных женщин той эпохи. Остались и зарисовки современников. Высота головного убора установлена по расстоянию между черепом и стенкой гроба – 15 см. В письменных источниках написано, что основой головных уборов, названных «бокка», были береста и войлок тонкой выделки (фетр), которые использовались в качестве каркаса. Сверху каркас обтягивался шелковой тканью. Социальный статус погребенной на городище Бозок женщины подчеркнут богато украшенным головным убором, приспособленным к условиям военного быта (шлемовидная форма).

На главной оси

Волею судьбы небольшая по размерам военная ставка кыпчакского султана, появившаяся более тысячи лет назад в левобережной долине Ишима, получила второе рождение, став исторической зоной новой столицы Казахстана – Астаны.

В настоящее время городище Бозок оказалось в черте городской застройки. По генплану за озером Бузукты проходит внешнее объездное кольцо столицы. Территория древнего городища оказалась на главной оси Астаны и удачно вписалась в архитектурную трактовку столицы: прошлое (Бозок), настоящее (центральная площадь с Акордой), будущее (университетский городок). Вероятно, не случайно расположение городища оказалось знаковым и на современной карте.

– В появлении города, как и в выборе места обитания нашими далекими предками особую роль сыграло его срединное положение в центре восточной части евразийского пространства, – говорит Сауле Бурбаева.

Городище Бозок представляет собой культовый центр раннесредневековой эпохи и своим местоположением связывает в единую цепь культово-мемориальные комплексы восточной и западной окраин евразийской степи. Городище Бозок отражает первоначальный этап освоения тюркоязычными кочевниками евразийского пространства. Их первые ставки-резиденции на новых землях совмещали функции жилого и сакрального центров. Многовековое последующее использование территории Бозока свидетельствует о сохранении в памяти поколений особого статуса этого места как сакрального пространства древних тюрков.

С учетом генетических признаков законсервированного гумуса время начала строительства валов городища Бозок можно отнести к VII–VIII вв.

В 2009 году во рву восточного квартала на глубине 1,8 м было расчищено ритуальное захоронение лошади. Над черепом животного обнаружены две пары железных удил и один роговой псалий. Удила аккуратно положены друг на друга, псалий лежал сверху.

– Мы можем оценивать этот комплекс как жертвенный, специально закопанный у входа при строительстве рва и вала. Подобные случаи – частое явление в практике населения степной зоны с глубокой древности, – говорит Сауле Бурбаева. – Их можно трактовать как строительные жертвы.

В данном случае важно, что вместе со скелетом лошади обнаружены предметы узды и что жертвенный комплекс расчищен на глубине 1,8 м. То есть он был сделан позже начального строительства трех площадок, так как первоначальная глубина рва равнялась 2,6 м. Предметы конской узды позволяют датировать это событие в пределах VII–IX вв.

Свидетель старины глубокой

Второй этап в истории Бозока приходится на период усиления в степях Казахстана Кыпчакского ханства (Х–XII вв.). В этот период новая волна кыпчаков заново очистила рвы, подсыпала внутренние площадки глиной, построила на них наземные дома из сырцовых кирпичей и бревен. Севернее трех кварталов были пост­роены дома земляночного типа. Вокруг поселения жители заложили огороды и посевы, создали продуманную систему ирригационных сооружений. Она сохранилась в виде арыков, каналов, окружающих ныне руины городища.

Городище Бозок стало первым памятником Центрального Казахстана, на котором снят тщательный план и сделано описание ирригационных сооружений. Памятник расположен на естественном возвышении восточного берега озера Бузукты. Контуры возвышения четко видны на космическом снимке в виде равномерно окрашенного полуовала, окруженного пятнами озерных западин и болот. Длина его равна длине озера, ширина около 300 м. Эта площадка являлась жилой и хозяйственной зоной обитателей городища Бозок. На снимках хорошо виден канал, прорытый от южной оконечности озера на запад в сторону ближайшего болотца. К этому периоду относятся жилища, раскопанные в северной части городища Бозок. Здесь исследованы четыре дома земляночного типа. Они состоят из 2–4 помещений, расположенных в ряд и объединенных общим коридором. Площадь комнат 9–12 кв. м. Планировка каждого дома размечалась еще до строительства. Об этом свидетельствуют межкомнатные перегородки толщиной 0,9 м. Глубина землянок 1,5–1,8 м. Сверху вдоль котлована землянок настраивались стены шириной 2–2,5 м. Высота стен над землей вместе с крышей достигала одного метра. Таким образом, общая высота жилого пространства могла равняться 2,5–3 м. Дома были пристроены впритык друг к другу и представляли единый массив.

Одинаковым является интерьер жилищ. Вдоль стен жилых комнат оставлены п-образные суфы. Края их укреплены обожженным кирпичом. В стенках комнат выше суф зафиксированы небольшие ниши. Возможно, прообраз современных встроенных шкафов, в которых могли держать посуду, или ставили чираги (керамические светильники) для освещения. В жилищах расчищены очаги трех типов: пристенные камины, округ­лые углуб­ления на полу и печь из обожженных кирпичей в жилище. Камины округ­лой формы, вдаются в толщу стены. Часто устья каминов сложены из фрагмен­тов обожженных кирпичей. Камины заполнены золой, угольками и костями животных. Дымоход был сложен из обожженных кирпичей. Жилища имели узкие входы, от дверных проемов сохранились основания деревянных столбов. Кровля, вероятно, была плоской. В ее перекрытии использовали жерди, сверху их закрывали камышовыми матами, обмазывали озерным илом. При высыхании ил становился прочным и водонепроницаемым. Комнаты освещались люками, оставленными в крыше. Люки одновременно являлись дымовыми отверстиями.

Дату постройки жилищ (X–XIII вв.) определяют находки на полу свинцовой гирьки-пломбы X–XII вв. Когда дома были уже заброшены, на их руинах возникает сырцовая оградка, содержащая четыре могилы. Вещи, найденные в них (бронзовое зеркало, монета, железный наконечник стрелы), датируются серединой XIV в. Эти вещи уточняют дату жилищ и позволяют утверждать, что к концу ХIII в. дома были заброшены.

Третий этап истории Бозока начинается в золотоордынскую эпоху и продолжается до нового времени. Руины городища Бозок сохраняют в то время свою притягательность и становятся местом погребения элиты Нура-Ишимского региона. Интересно, что здесь обнаружены захоронения как по древнему языческому обряду (в полной экипировке, с вещами), так и по требованиям шариата. Оба вида погребений совершаются археологически едино­временно в пределах конца XIII–XIV веков.

Такое сочетание отражает реальную историческую картину процесса постепенной исламизации средневекового населения степи. Формирование мусульманского некрополя началось с цент­ральной межквартальной площадки. Это место между валами трех кварталов было заложено пахсовыми блоками и таким образом поднято в высоту и выровнено. Получилась прямо­угольная площадка размерами 60 х 17 м, которая стала наиболее элитарной частью мусульманского некрополя. На ее поверхности расположены два типа мусульманских сооружений с наземными конструкциями: оградки-хазира и мавзолеи. Первые относятся к категории бескупольных мемориалов, археологичес­ки фиксируются в виде круглых и овальных ровиков, ограждающих пространство вокруг могильных ям. Заполнение ровиков свидетельствует, что они являются фундаментами стен, возвышавшихся над землей. Эти оградки в мусульманском погребальном обряде назывались хазира. Второй тип наземных сооружений – мавзолеи. На центральной площадке были построены два кирпичных мавзолея. Третий мавзолей из жженого кирпича исследован на южной напольной стороне, за пределами развалин городища.

Рядом с ним раскопана кирпичеобжигательная печь и зафиксировано скопление могильных холмиков. Еще два мавзолея из сырцового кирпича построены на валах городища.

Для жизни духовной

Первооткрыватель Бозока, знаменитый археолог Кемаль Акишев подчеркивал, что наряду с военно-административным значением городище выполняло в духовной жизни населения роль святыни, куда приходили на поклонение, где устраивали праздники и тризны, народные игры и состязания.

И если в средневековье Бозок являлся местом поклонения и паломничества, то создание на прилегающей к нему территории современного музейного комплекса позволит по-другому взглянуть на творчес­кий процесс сакрализации. В настоящее время иеротопия на археологическом памятнике «Бозок» как творческий процесс имеет целью репрезентацию историко-культурных памятников как сакрального наследия степной зоны Евразии. Иеротопический замысел музейного проекта «Бозок» предполагает реконструкцию городища Бозок и воссоздание в археологическом парке пяти поселений в натуральную величину, которые в разное время были обнаружены на территории Казахстана, начиная с периода энеолита по позднее средневековье.

Историческая реконструкция будет замечательно дополнена «живыми» реконструкциями элементов немате­риального культурного наследия. Именно они станут ведущими образами музейного проекта «Бозок», способными представить собирательный, многоликий и яркий образ всаднической культуры степного пояса Евразии. Для этого будут использоваться сюжеты тюркской мифологии и фольклористики – еще один значимый для творческого коллектива музея источник.

Музей под открытым небом

Важно сделать экспозицию археологического парка пространством погружения, первичного опыта. Экспозиция археологического парка предусматривает применение принципа реконструкции «овеществленной культурной среды» – создание поселенческого комплекса с близким аутентичному интерьеру жилищ, святилищ, кузниц, гончарной мастерской. Вся эта работа будет основываться­ на археологических реконструкциях отечественных ученых. Воссоздание исторической атмосферы определенной эпохи, конкретного образа и стиля жизни, идея о непрерывности и многомерности человеческой культуры в степном поясе Евразии – основополагающие принципы музейного проекта «Бозок».

– Посетитель, погружаясь в атмосферу музейного комплекса, получит не только новые знания о своих корнях, но и обретет устойчивую почву под ногами. Он получит возможность увидеть многоликий и яркий мир степной цивилизации, прикос­нуться, прочувствовать и погрузиться в культуру, где небеса, земная твердь, флора и фауна, человек – все представляется гармоничным целым, живым и имеющим право не только на существование, но и на преклонение и почитание.

По словам Сауле Бурбаевой, иеротопия, как любой другой творческий процесс, позволит создать не только материальное воссоздание археологических памятников в виде реконструкции городища Бозок и археологического парка, но и организовать пространство, где воспроизведение памятников в гармонии с нематериальным культурным наследием проявит самое нужное для современного человека – священный смысл. В качестве священного в музейном проекте рассматривается культурное наследие, именно оно будет проявлено в экспозиции под открытым небом.

В современном Казахстане значимость культурных ценностей позволяет решить две важные проблемы – укреп­ление суверенитета посредством подтверждения собственных культурных ценностей и отстаивание культурной идентичности в процессе глобализации.