Особая роль и миссия

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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Группа депутатов столичного маслихата посетила редакции газет «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда»

фото Игоря Бургандинова

Гости ознакомились с работой журналистов, производст­венным циклом выпуска изданий. На заседании круглого стола депутатов приветствовал генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы, выразив благодарность за внимание к работе коллектива. Он рассказал о роли ведущих печатных изданий страны.

– «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» имеют более чем вековую историю. Издания пережили все трудности и испытания вместе с народом, и сегодня они идут в ногу со временем. В разные годы газетами руководили лучшие представители интеллигенции, писатели, общественные деятели, – отметил Дихан Қамзабекұлы.

Председатель маслихата города Астаны Табигат Зейнулкабден отметил, что и на депутатов, и на журналистов возложена общая задача – выстраивать диалог с обществом.

– Мы являемся мостом между властью и населением. Мы доносим до органов исполнительной власти запросы от населения. Если вы делаете это с помощью пера, то мы встречаемся с граж­данами и решаем их насущные вопросы, – сказал председатель столичного маслихата.

Об активном освещении деятельности маслихатов на страницах республиканских газет рассказал депутат Кендебай Адамбек.

– У меня предложение – открыть рубрику, посвященную маслихатам. Не только Астаны, но и других городов и районов. Важно показать достижения и проблемы местного представительного органа. Сделать эту рубрику регулярной, например, раз в неделю. Это повысит значимость работы маслихатов среди населения, – считает Кендебай Адамбек.

В свою очередь депутат маслихата Бауржан Касымбергебаев поделился личной историей, связанной с чтением газет.

– Мама в детстве выписывала много газет, и я всегда хотел прочитать их первым. А когда мама приходила домой, то рассказывал ей содержание всех статей. Думаю, за моими достижениями стоят мамин поступок и любовь к газете. Поэтому у вас особая роль и миссия. Хочу низко вам поклониться за все, что делаете для нашей страны! – обратился депутат к журналистам.

В завершение участники наметили общие планы совместной работы. Дихан Қамзабекұлы выразил надежду, что такие встречи будут проходить чаще и выведут сотрудничество мас­лихата и журналистов на новый уровень.

#депутаты #Казахстанская Правда #Egemen Qazaqstan

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