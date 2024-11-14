Особое внимание – редкоземельным

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Фарид Юмашев

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов (РЗМ) в рамках исполнения Послания Главы государства.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Как было подчеркнуто в ходе обсуждения, развитие отрасли РЗМ позволит укрепить позиции Казахстана на мировом рынке, привлечь технологии и капитал, а также расширить участие в цепочке поставок в новых секторах экономики.

О текущем состоянии и принимаемых мерах доложил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, с докладами выс­тупили руководители компаний АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Тау-Кен Самрук», РГП «Национальный центр технологического прогнозирования».

По словам спикеров, в респуб­лике расположен один из трех в мире заводов полного цикла по получению бериллия, скандия, одно из четырех мировых произ­водств тантала и ниобия. По данным Министерства промышленности и строительства, на металлургических заводах страны извлекаются висмут, сурьма, селен и теллур, имеется технология по получению галлия из глинозема и индия – из полиметаллического сырья.

В ноябре текущего года на мес­торождении Богуты в Алматинской области запущено производство вольфрамового концентрата мощностью до 3,3 млн тонн. Общая сумма инвестиций в проект составила 350 млн долларов.

Руководителю Правительства также было доложено о работе, проводимой по перспективным проектам в области разработки вольфрамовых руд и углубления переработки сырья до паравольфрамата аммония, создания клас­тера по выпуску магнитов.

Внимание участников совещания было также уделено развитию секторов по производству батарейных материалов, постоян­ных магнитов, рециклингу и получению жаропрочных сплавов. Осуществляются проекты по добыче и переработке необходимых металлов. Так, на одном из крупнейших в мире месторождений – Сарытогане – планируется создать производство графитового концентрата с доведением до готовой продукции.

С 2024 года в Казахстане выпускается моногидрат сульфата марганца, что покрывает 5% мирового рынка. Также развиваются проекты по разработке литиевых месторождений немецкой компанией Bergbau AG, корейским институтом KIGAM ведутся геолого-геофизические исследования лития в Восточно-Казахстанской области. Вместе с тем планируется наладить произ­водство жаропрочных никелевых сплавов, которые составляют до 50% стоимости реактивных авиа­двигателей, на основе рения, тантала, вольфрама, никеля и кобальта. На сегодня в республике налажена переработка лома лопаток авиадвигателей.

Олжас Бектенов отметил потенциал казахстанских компаний в части проведения геологоразведочных работ, в том числе разработки технико-экономических обоснований для дальнейшего привлечения инвестиций. Такой подход позволит расширить долю Казахстана в мировом производстве редких и редкоземельных металлов. Премьер-министр подчеркнул, что Правительство окажет поддержку отечественным научно-исследовательским институтам и производителям.

Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов требует активного участия отечественных финансовых институтов. В этой связи, как сообщила пресс-служба Премьер-министра, Министерству промышленности и строительства совместно с холдингом «Байтерек» поручено разработать модель для создания кластера с полным циклом производственной цепочки – от добычи сырья до получения продукции глубокой переработки.

Отраслевому министерству дано указание по проработке вопроса создания лаборатории РЗМ с международной аккредитацией.

#совещание #Олжас Бектенов #редкоземельные металлы #РЗМ

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