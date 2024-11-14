Особое внимание – редкоземельным Статьи 14 ноября 2024 г. 4:02 53 Фарид Юмашев Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов (РЗМ) в рамках исполнения Послания Главы государства. фото пресс-службы Премьер-министра РК Как было подчеркнуто в ходе обсуждения, развитие отрасли РЗМ позволит укрепить позиции Казахстана на мировом рынке, привлечь технологии и капитал, а также расширить участие в цепочке поставок в новых секторах экономики. О текущем состоянии и принимаемых мерах доложил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, с докладами выступили руководители компаний АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Тау-Кен Самрук», РГП «Национальный центр технологического прогнозирования». По словам спикеров, в республике расположен один из трех в мире заводов полного цикла по получению бериллия, скандия, одно из четырех мировых производств тантала и ниобия. По данным Министерства промышленности и строительства, на металлургических заводах страны извлекаются висмут, сурьма, селен и теллур, имеется технология по получению галлия из глинозема и индия – из полиметаллического сырья. В ноябре текущего года на месторождении Богуты в Алматинской области запущено производство вольфрамового концентрата мощностью до 3,3 млн тонн. Общая сумма инвестиций в проект составила 350 млн долларов. Руководителю Правительства также было доложено о работе, проводимой по перспективным проектам в области разработки вольфрамовых руд и углубления переработки сырья до паравольфрамата аммония, создания кластера по выпуску магнитов. Внимание участников совещания было также уделено развитию секторов по производству батарейных материалов, постоянных магнитов, рециклингу и получению жаропрочных сплавов. Осуществляются проекты по добыче и переработке необходимых металлов. Так, на одном из крупнейших в мире месторождений – Сарытогане – планируется создать производство графитового концентрата с доведением до готовой продукции. С 2024 года в Казахстане выпускается моногидрат сульфата марганца, что покрывает 5% мирового рынка. Также развиваются проекты по разработке литиевых месторождений немецкой компанией Bergbau AG, корейским институтом KIGAM ведутся геолого-геофизические исследования лития в Восточно-Казахстанской области. Вместе с тем планируется наладить производство жаропрочных никелевых сплавов, которые составляют до 50% стоимости реактивных авиадвигателей, на основе рения, тантала, вольфрама, никеля и кобальта. На сегодня в республике налажена переработка лома лопаток авиадвигателей. Олжас Бектенов отметил потенциал казахстанских компаний в части проведения геологоразведочных работ, в том числе разработки технико-экономических обоснований для дальнейшего привлечения инвестиций. Такой подход позволит расширить долю Казахстана в мировом производстве редких и редкоземельных металлов. Премьер-министр подчеркнул, что Правительство окажет поддержку отечественным научно-исследовательским институтам и производителям. Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов требует активного участия отечественных финансовых институтов. В этой связи, как сообщила пресс-служба Премьер-министра, Министерству промышленности и строительства совместно с холдингом «Байтерек» поручено разработать модель для создания кластера с полным циклом производственной цепочки – от добычи сырья до получения продукции глубокой переработки. Отраслевому министерству дано указание по проработке вопроса создания лаборатории РЗМ с международной аккредитацией. #совещание #Олжас Бектенов #редкоземельные металлы #РЗМ